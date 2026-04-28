Resumen de mitad de sesión: oro y plata se hunden, el mercado ya no cree en refugios

Visión general del mercado

Los bancos europeos están perdiendo parte del atractivo que habían recuperado entre los inversores, pese a seguir cotizando con valoraciones relativamente atractivas frente al mercado en general. Crecen las preocupaciones por la desaceleración económica en Europa, la debilidad en la expansión del crédito y la presión sobre los márgenes en un entorno de posibles recortes de tipos. Tras varios años de fuertes subidas, el sector ha entrado en una fase clara de rotación de capital, con los inversores desplazando posiciones hacia áreas como tecnología y compañías ligadas a materias primas. Esta semana, la atención se centra especialmente en la decisión del Banco Central Europeo del jueves, ya que su orientación sobre el futuro de los tipos podría influir de forma decisiva en las expectativas sobre la rentabilidad bancaria. Al mismo tiempo, las perspectivas del sector siguen dependiendo en gran medida del entorno macroeconómico europeo, dado que nuevas subidas de tipos podrían apoyar los beneficios, mientras que un crecimiento más débil y un aumento del riesgo crediticio podrían neutralizar rápidamente ese efecto.

Sesión europea

La sesión del martes en Europa muestra un tono moderadamente positivo, con los principales índices recuperando las pérdidas iniciales y registrando avances modestos en un contexto de mejora del sentimiento, pese a la incertidumbre geopolítica en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y al repunte del petróleo. El FTSE 100 del Reino Unido sube alrededor de un 0,5%, el CAC 40 francés avanza un 0,2%, el DAX alemán suma un 0,2%, mientras que el IBEX español destaca con un avance cercano al 1%. Sin embargo, los mercados siguen siendo sensibles a la falta de progresos en las conversaciones de paz y al riesgo de nuevas subidas en los precios de la energía.

Estados Unidos–Irán

El Brent se mantiene por encima de los 100 dólares por barril, respaldado por la escalada de tensiones en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Teherán ha propuesto un acuerdo que incluiría la reapertura de una ruta marítima clave a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos y buques iraníes, pero sin concesiones en materia nuclear, algo inaceptable para la administración Trump.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense retiró los planes de enviar una delegación a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones, debilitando aún más las perspectivas de un avance diplomático y reforzando la postura firme de Washington. Con las negociaciones estancadas y el riesgo de inestabilidad regional persistente, el mercado del petróleo sigue extremadamente sensible, manteniendo los precios del Brent en niveles elevados.

Noticias de Compañías

BP.UK

BP (BP.UK) superó ampliamente las expectativas del mercado en el primer trimestre, registrando un fuerte aumento de beneficios impulsado por los precios más altos del petróleo y la elevada volatilidad asociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán. El beneficio neto ajustado subió a 3.200 millones de dólares frente a 1.380 millones un año antes, superando las previsiones de los analistas, mientras que el EBIT ajustado aumentó alrededor de un 40% interanual hasta 6.270 millones.

Principales cifras financieras

Beneficio neto ajustado: 3.200 millones de dólares frente a 1.380 millones un año antes, por encima de lo esperado

EBIT ajustado: 6.270 millones de dólares, un aumento cercano al 40% interanual, por encima del consenso

Segmento Customers & Products: 3.200 millones frente a 677 millones un año antes, principal motor del crecimiento

Segmento Upstream: 1.980 millones, una caída del 32% interanual

BPA: 20,67 centavos frente a 8,75 centavos un año antes, por encima de lo previsto

Dividendo: 8,32 centavos por acción, sin cambios respecto al trimestre anterior

El principal impulsor del rendimiento fue el segmento de trading y refino, que se benefició de la extrema volatilidad de precios y de las interrupciones en el suministro energético. Sin embargo, la compañía sigue enfrentando presión por flujos de caja más débiles y niveles de deuda crecientes, lo que compensa parcialmente la fortaleza de los beneficios.

La nueva CEO, Meg O’Neill, destacó que los resultados refuerzan su posición para avanzar en los esfuerzos de reestructuración, incluidos recortes de costes y desinversiones. BP reiteró su compromiso con la disciplina financiera y la reducción de deuda, aunque advirtió que los resultados futuros dependerán en gran medida de la evolución geopolítica y de la dinámica del precio del petróleo.

Fuente: xStation5

BAYN.UK

Bayer (BAYN.US) se vio presionada tras una audiencia mixta en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre su intento de limitar decenas de miles de demandas relacionadas con su herbicida Roundup. El caso gira en torno a si las leyes federales de etiquetado de pesticidas prevalecen sobre las demandas estatales que alegan falta de advertencias sobre riesgos de cáncer.

Durante la audiencia, algunos jueces parecieron receptivos a los argumentos de Bayer a favor de estándares federales uniformes, mientras que otros subrayaron que los estados podrían mantener el derecho a evaluar riesgos y emitir advertencias. La falta de una dirección clara por parte del tribunal pesó sobre el sentimiento del mercado y provocó una caída en la acción.

El caso es crítico para Bayer, que ya ha reservado más de 11.000 millones de dólares para acuerdos y sigue enfrentando decenas de miles de reclamaciones. Un fallo favorable podría reducir significativamente los riesgos legales y ayudar a resolver un problema de larga duración que ha lastrado la valoración de la compañía.

Fuente: xStation5

Metales preciosos

El oro y la plata siguen bajo presión bajista. Las tensiones geopolíticas vinculadas a la situación entre Estados Unidos e Irán no están proporcionando soporte. El oro cae alrededor de un 1,5% y perfora los 4.650 dólares por onza, mientras que la plata sufre una presión mayor, retrocediendo casi un 3% y cayendo por debajo de los 73 dólares por onza.

Criptomonedas

La presión bajista también es visible en el mercado de criptomonedas, donde los principales activos retroceden. Bitcoin y Ethereum caen alrededor de un 1,6%, reflejando un deterioro más amplio del sentimiento global.