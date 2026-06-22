- Apertura mixta en Europa ante la fragilidad de las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán
- Terremoto político en Londres: Keir Starmer dimite tras la victoria electoral interna de Andy Burnham
- Las tecnológicas tiran del Euro Stoxx 50 impulsadas por Infineon, mientras que el lujo se hunde por la debilidad de China
- Las acciones de EasyJet rebotan un 3% tras recibir una tercera oferta de compra por parte del fondo Castlelake
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Los índices bursátiles europeos han comenzado la semana con signo mixto: el IBEX 35 español sube un 0,65%, el AEX holandés avanza un 0,56% y el FTSE 100 de Londres se mantiene a duras penas en terreno positivo (+0,19%), mientras que el DAX (-0,25%), el CAC 40 (-0,78%) y el FTSE MIB italiano (-0,32%) siguen bajo presión. El sentimiento del mercado está guiado principalmente por los acontecimientos en torno a las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán, después de que los mediadores de Qatar y Pakistán anunciaran un acuerdo preliminar sobre una hoja de ruta para alcanzar un pacto definitivo en un plazo de 60 días, lo que ha reducido significativamente la prima de riesgo geopolítico.
Sin embargo, las conversaciones siguen siendo frágiles: Irán ha vuelto a anunciar el cierre del Estrecho de Ormuz (un movimiento que ya impulsó los precios del petróleo hasta casi los $126 por barril en mayo) y los mercados mantienen la cautela sobre la sostenibilidad de la desescalada. El crudo Brent baja alrededor de un 0,7%, hasta los $80 por barril, mientras que el WTI cotiza en torno a los $75–77, cediendo las ganancias previas. El dólar se fortalece: el índice DXY sube un 0,13%, mientras que el par USD/JPY asciende hasta 161,74, respaldado por la postura restrictiva de la Fed, que señala una posible subida de tipos ya en septiembre.
Reino Unido: transición política bajo la lupa de los mercados
Un factor adicional que afectó al sentimiento en el Reino Unido fue la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, quien esta mañana anunció oficialmente su salida de sus cargos como líder del Partido Laborista y jefe de gobierno, lo que significa que el Reino Unido se enfrenta ahora a su séptimo primer ministro en una década. Sin embargo, la reacción del mercado fue moderada: la libra perdió apenas un 0,19% frente al dólar, negociándose en torno a 1,3207 USD, mientras que los rendimientos de los bonos británicos (gilts) a 10 años se mantuvieron prácticamente sin cambios en el 4,85%, ya que la dimisión se había descontado ampliamente tras la victoria de Andy Burnham en las elecciones parciales de la semana pasada.
El mercado de predicción Polymarket sitúa las probabilidades de Burnham de convertirse en primer ministro en un 96%, y las nominaciones para la carrera por el liderazgo laborista se abrirán el 9 de julio; con todo, la pregunta clave para unos nerviosos mercados de bonos sigue siendo quién asumirá el cargo de canciller de la Hacienda y cómo afrontará el nuevo gobierno el legado más difícil de Starmer: unas finanzas públicas muy castigadas.
A nivel sectorial dentro del Euro Stoxx 50, el sector tecnológico está claramente en verde (+1,62%), impulsado por los semiconductores, mientras que los sectores de bienes de lujo y consumo discrecional (-2,77%) se sitúan predominantemente en rojo, junto con telecomunicaciones (-1,50%) y salud (-1,10%). No obstante, el descenso de la volatilidad medida por el índice VSTOXX (-1,61% respecto al cierre anterior) sugiere que el mercado se ha calmado un poco tras las turbulencias de la semana pasada.
Información empresarial
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Infineon Technologies registra la mayor subida del Euro Stoxx 50: sus acciones repuntan un +4,80% durante la sesión, continuando una racha impresionante: +130,6% en lo que va de año y +150,7% interanual, con un ratio PER de 100x que refleja el entusiasmo de los inversores por los semiconductores industriales y de automoción en pleno auge de la IA.
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Hermès International cae un -5,57% y es el valor más castigado del índice, acumulando un descenso del -23,5% desde principios de año; la debilidad en el sector del lujo responde a la preocupación por la demanda en China y a la desaceleración del gasto de los consumidores en el segmento premium.
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LVMH retrocede un 2,84%, agravando el desplome del sector del lujo (-23,9% en el año).
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EasyJet sube alrededor de un 3% después de que el fondo Castlelake presentara una tercera oferta para adquirir la aerolínea, reavivando las especulaciones sobre la consolidación en el sector de las aerolíneas de bajo coste en Europa.
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Babcock International cae casi un 4% tras unos resultados decepcionantes, ya que la compañía de defensa no alcanzó sus previsiones de beneficio bruto, mientras que BioArctic se dispara un 8% tras anunciar un acuerdo de colaboración con Eli Lilly en el campo de las terapias neurológicas.
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