Los índices europeos han iniciado la sesión del jueves firmemente en terreno positivo, prolongando el rebote de ayer a pesar de las tensiones en Oriente Medio.

Los futuros del Eurostoxx 50 suben más de un 1%, el Dax 40 avanza un 0,50%, el FTSE 100 crece un 0,99%, mientras que el Ibex 35 y el FTSE MIB italiano registran avances de entre el 1,1% y el 1,6%. Los futuros de Wall Street también cotizan al alza, con el S&P500 repuntando un 0,78%.

El principal motor de las subidas es una sólida temporada de resultados trimestrales en Europa, que está eclipsando las preocupaciones sobre una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán tras los nuevos ataques aéreos estadounidenses contra objetivos en Irán.

El sentimiento del mercado también se está viendo impulsado por unos datos del PIB alemán del segundo trimestre mejores de lo esperado (+0,2% intertrimestral) y por una revisión al alza del dato del primer trimestre, hasta el 0,4%, lo que llevó a Commerzbank a elevar su previsión de crecimiento para Alemania desde el 0,6% hasta el 1,0% para este año.

Los inversores también siguen de cerca la decisión adoptada ayer por la Reserva Federal de mantener los tipos de interés sin cambios y la decisión anunciada hoy por el Banco de Inglaterra, que, mediante una votación de 6 a 3, mantuvo los tipos en el 3,75%, aunque tres miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) votaron a favor de una subida de tipos debido a los riesgos inflacionistas derivados del conflicto en Oriente Medio.

El crudo WTI baja alrededor de un 0,8% y cotiza en torno a los 86 dólares por barril, a pesar del riesgo persistente de interrupciones del suministro a través del estrecho de Ormuz.

El dólar se mantiene estable mientras que la libra esterlina sube tras la decisión del BoE y cotiza cerca de 1,34 frente al dólar.

Los sectores de bienes de lujo, industrial y financiero son los que mejor se comportan, gracias a los sólidos resultados de empresas como Schneider Electric, Ferrari y BBVA, mientras que los sectores de bienes de consumo (Adidas) y los farmacéuticos y automotrices (Sanofi, Stellantis) siguen bajo presión.

El sector tecnológico presenta un comportamiento mixto: ASML e Infineon están en alza, mientras que SAP está en descenso.

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Los principales movimientos de la jornada de hoy están impulsados por los resultados del segundo trimestre, que están generando reacciones muy dispares entre los inversores en los distintos sectores.

Ferrari (RACE.IT) ha elevado sus previsiones para el conjunto del año tras presentar unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, aumentando su objetivo de EBITDA hasta al menos 2.970 millones de euros; sus acciones suben más de un 4%.

Adidas se encamina hacia su mayor caída diaria registrada: sus acciones bajan cerca de un 18–20% a pesar de una revisión al alza de su previsión de ventas para todo el año, lo que sugiere que los inversores están decepcionados con otros aspectos de los resultados.

Sanofi ha elevado su previsión de crecimiento de ventas para todo el año hasta el 10% gracias a las ventas récord de Dupixent (+38% interanual, hasta 5.150 millones de euros), pero sus acciones caen alrededor de un 4,8% tras la decisión de interrumpir el desarrollo de tres fármacos experimentales y ante la ausencia de una estrategia «disruptiva» por parte de la nueva consejera delegada, Belen Garijo.

Stellantis (STLAM.IT) ha decepcionado con una cifra de EBIT inferior a las expectativas, a pesar de un aumento del 13% en los ingresos, y sus acciones caen hasta un 8% como respuesta a las dudas sobre el ritmo de su recuperación bajo la dirección del consejero delegado Antonio Filosa.

Schneider Electric lidera las subidas del índice Eurostoxx 50 con un avance del +8,12% tras revisar al alza su previsión anual, mientras que BBVA también sube después de que el banco español elevara sus objetivos de rentabilidad sobre el capital total (ROTE) para 2026, gracias a los sólidos resultados obtenidos en México y Sudamérica.

British American Tobacco ha elevado su previsión de crecimiento del beneficio por acción para todo el año hasta el punto medio del rango del 5–8%, gracias al aumento de la demanda de las bolsas de nicotina Velo y a los sólidos resultados en Estados Unidos, que compensaron una marcada caída de las ventas en Asia. El grupo registró un beneficio por acción ajustado de 164 peniques en el primer semestre del año (+7,9% interanual), por encima de la estimación de consenso de 158,5 peniques, mientras que los ingresos procedentes de nuevas categorías (vapeo, productos de tabaco calentado y productos orales modernos) aceleraron su crecimiento hasta el 18% en divisas constantes. Sin embargo, las acciones llegaron a caer hasta un 3% en la apertura, pese a la sorpresa positiva en beneficios.

L'Oréal sube casi un 3% tras unas ventas del segundo trimestre mejores de lo esperado, mientras que LSEG baja a pesar de haber reducido el rango de su previsión de ingresos, ya que el nuevo intervalo de crecimiento sigue situándose por debajo de las expectativas de los analistas.