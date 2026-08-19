Cierre de mercado: Dólar cae a mínimos de 3 meses y da impulso al oro

La sesión en Wall Street estuvo marcada por un alivio en el mercado de bonos después de que el Tesoro anunciara que ampliará sus recompras de deuda de largo plazo, una medida orientada a mejorar la liquidez y contener las presiones sobre los costos de financiamiento. El anuncio impulsó los precios de los bonos, llevó el rendimiento del Treasury a 30 años a bajar cerca de 10 puntos básicos hasta 5,19 % y favoreció un avance generalizado de las acciones del S&P 500, aunque el sector de semiconductores quedó rezagado. Al mismo tiempo, el dólar cayó a mínimos de tres meses y bitcoin repuntó con fuerza hasta niveles no vistos desde marzo, apoyado también por el renovado impulso político en Washington hacia una legislación favorable para el sector cripto.

Fuente:Xstation5

Noticias Claves

Geopolítica: Teherán advirtió que considerará parte del conflicto a cualquier Estado que facilite operaciones militares estadounidenses, mientras Emiratos Árabes Unidos anunció la ruptura de sus relaciones económicas con Irán tras detectar misiles procedentes de territorio iraní. Al mismo tiempo, Washington parece inclinarse por una estrategia de presión económica prolongada en lugar de una ofensiva inmediata, mientras la tensión continúa en el estrecho de Ormuz.

Aranceles: Estados Unidos planea reducir en un 50 % los aranceles aplicados al acero y al aluminio procedentes de Canadá como parte de un acuerdo comercial aún en negociación. El esquema podría contemplar tasas diferenciadas para determinados productos derivados de metales, aunque los detalles finales todavía no han sido definidos ni formalizados por ambas partes.

Estados Unidos: El Tesoro estadounidense anunció que duplicará, como mínimo, el tamaño máximo de sus operaciones de recompra de bonos de largo plazo, pasando de USD 2.000 millones a al menos USD 4.000 millones por operación desde el 9 de septiembre, con el objetivo de respaldar la liquidez del mercado. En paralelo, las actas de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los miembros prefirió mantener las tasas sin cambios en julio, aunque varios respaldaron una subida ante la persistencia de la inflación y la fortaleza de la economía. Algunos participantes consideran que las condiciones financieras aún podrían no ser suficientemente restrictivas para devolver la inflación al 2 %, mientras el calendario de reuniones de 2026 permanece sin cambios.

Europa: La inflación anual de la zona euro se aceleró ligeramente hasta el 2,9 % en julio, en línea con las expectativas y por encima del 2,8 % previo, mientras la inflación subyacente aumentó al 2,5 % desde el 2,4 %. En términos mensuales, los precios avanzaron un 0,2 %, mientras el índice que excluye energía y alimentos se mantuvo sin cambios, reflejando presiones inflacionarias todavía persistentes pero relativamente contenidas.

Colombia: La balanza comercial registró en junio un déficit de USD 2.161 millones, ampliándose significativamente frente al déficit de USD 1.223 millones del mes anterior. Al mismo tiempo, las importaciones crecieron un 27 % interanual, frente al 10,6 % previo, señalando una fuerte aceleración de la demanda por bienes provenientes del exterior y una mayor presión sobre el balance comercial.

Petróleo: Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 4,41 millones de barriles por tercera semana consecutiva, aunque las reservas en Cushing disminuyeron y los inventarios de productos mostraron un comportamiento mixto. En paralelo, las refinerías estadounidenses elevaron su procesamiento hasta 17,4 millones de barriles diarios, el mayor nivel desde septiembre de 2019, buscando sostener el suministro mundial de combustibles en medio del conflicto con Irán. La tensión energética también se mantiene elevada por los ataques con drones contra Moscú y nuevas restricciones al combustible en algunas estaciones rusas.







Oro: El oro retomó las ganancias y se acercó a los USD 4.450 por onza, impulsado principalmente por el debilitamiento del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos. El movimiento supone una recuperación tras la caída cercana al 2 % de la sesión anterior, cuando el aumento de las tasas de largo plazo en Estados Unidos, Alemania y Japón presionó al metal precioso, mientras el Brent continúa elevado alrededor de USD 91,5 por barril.

Análisis US100

La acción del precio reaccionó con alta volatilidad en torno al soporte de los 29.562 puntos. Tras este movimiento de reversión, el precio se mantiene por debajo de este nivel, por lo que la consolidación bajo esta zona será clave para evaluar la continuidad de la presión bajista.

Si el precio se consolida por debajo de los 29.562 puntos, podría extender el movimiento bajista hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 29.238 puntos. En cambio, una recuperación y consolidación por encima de los 29.562 puntos podría llevar al precio a testear su media móvil, ubicada en torno a los 29.900 puntos.

Fuente:Xstation5​​​​​​​

Análisis GOLD

El oro realizó una ruptura de la resistencia de los 4.450 puntos, extendiendo su movimiento alcista mientras el MACD mantiene un momentum positivo. Además, el precio se sitúa por encima de sus medias móviles, lo que refuerza la estructura constructiva de corto plazo. En este contexto, la siguiente resistencia relevante se ubica en torno a la región de los 4.580 puntos.

Una extensión por encima de esta zona podría llevar al precio hacia niveles cercanos a los 4.724 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.450 puntos podría abrir un escenario de corrección del movimiento, con un soporte de mayor relevancia en torno a los 4.308 puntos.

​​​​​​​Fuente:Xstation5