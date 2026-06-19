La sesión del viernes está marcada por un sentimiento mixto y una volatilidad limitada. En la bolsa europea, el equilibrio entre la oferta y la demanda se inclina ligeramente a favor de los vendedores. Los futuros del IBEX 35 caen casi un 1%, mientras que el WIG 20, el CAC 40 y el SMI también cotizan a la baja. El valor que más sube es el DAX 40, con un avance del 0,5%.

Optimismo por Oriente Medio

Las conversaciones programadas para este viernes entre Estados Unidos e Irán, que iban a tener lugar en Ginebra, han sido canceladas. La delegación de Irán afirmó que está esperando señales reales de que se está implementando el acuerdo de paz antes de participar en otra ronda de negociaciones. Los temores sobre la durabilidad de la paz también se ven alimentados por una serie de enfrentamientos en el Líbano. El mercado en general, sin embargo, se mantiene optimista sobre una resolución del conflicto.

Los mercados de Estados Unidos permanecerán cerrados este viernes debido a un día festivo. A nivel económico, la publicación de datos es limitada, pero destacan las cifras de inflación de Japón y las de ventas minoristas del Reino Unido. Las ventas minoristas en el Reino Unido subieron hasta el 3,2% a/a, situándose muy por encima de las expectativas del 1,8%.

Noticias corporativas

Infineon Technologies ganó dos disputas de patentes contra InnoScience; las acciones suben alrededor de un 1,5%.

Renault compró una participación del 65% en Flexis, una empresa especializada en logística de última milla; sus títulos avanzan un 3%.

El Departamento de Comercio de los EE. UU. advirtió a la firma europea ASML de que sospecha que China podría poseer una de sus máquinas con capacidad de litografía ultravioleta extrema (EUV). Los representantes de la empresa lo negaron tajantemente; la acción cae cerca de un 1%.

Volatilidad en el mercado de divisas

Respaldada por los sólidos datos económicos, la libra británica está subiendo, fortaleciéndose entre un 0,2% y un 0,5% frente a los principales pares de divisas. La postura restrictiva del nuevo presidente de la Fed respalda al dólar, que se encuentra en máximos de varios meses.

El petróleo se mantiene estable

El petróleo se mantiene en torno a los 79 dólares por barril. Entre los metales, los preciosos son los que más pierden, continuando una tendencia impulsada por las expectativas de tipos de interés más altos durante más tiempo.

Una Fed restrictiva también está presionando las valoraciones de las criptomonedas; se aprecian caídas moderadas en la mayoría de los tokens. Las principales criptomonedas bajan cerca de un 0,5%.