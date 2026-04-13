Resumen diario: acciones vuelven al verde por esperanzas de diálogo entre EE. UU. e Irán, el dólar retoma su caída

Los futuros de índices estadounidenses cotizan en terreno positivo pese a las pérdidas iniciales provocadas por el fracaso de las negociaciones entre EE. UU. e Irán y el anuncio del bloqueo del Estrecho de Ormuz. El alivio llegó tras comentarios de Donald Trump, quien señaló que Irán “aún quiere un acuerdo”, junto con un informe de CBS que destaca el contacto continuo entre representantes de ambos países.

Las acciones de pequeña capitalización lideran las subidas (US2000: +1%), seguidas por el S&P 500 y el Nasdaq (US500, US100: +0,5%). El Dow Jones (US30: +0,3%) también logró borrar sus pérdidas iniciales, a pesar de la presión generada por la caída en Goldman Sachs.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que precios del petróleo sostenidos por encima de los 90 USD por barril terminarán trasladándose como presión inflacionaria al resto de la economía. También destacó que, aunque el consumidor es la base de la economía, el contexto actual está afectando claramente el sentimiento.

Las acciones de Goldman Sachs cayeron un 3,8% a pesar de superar las expectativas en resultados del primer trimestre, impulsados por trading de acciones y asesoría. El mercado reaccionó negativamente al débil desempeño del negocio FICC y a un ratio de capital CET1 inferior a lo esperado.

Las ventas de viviendas en EE. UU. cayeron más de lo previsto, pasando de 4,13 millones en febrero a 3,98 millones en marzo, por debajo del consenso de 4,07 millones.

En Europa, los índices cerraron con optimismo moderado. Ámsterdam (NED25: +0,45%) lideró las ganancias, aunque 16 compañías del índice AEX registraron caídas. Los futuros del DAX alemán (DE40) suben 0,3%, mientras que los mercados en París y Londres cerraron planos. El IBEX 35 (SPA35) retrocedió un 0,2%.

El dólar pierde terreno frente a todas las divisas del G10 (USDIDX: -0,1%), a medida que disminuye la demanda de refugio ante las expectativas de reanudación de negociaciones entre EE. UU. e Irán. Las monedas australiana y neozelandesa lideran las subidas (AUDUSD: +1,1%, NZDUSD: +0,9%), mientras que el yen japonés también se fortalece (USDJPY: -0,1%). El EURUSD sube 0,55%, alcanzando 1,1734.

El petróleo Brent recorta parte de sus ganancias iniciales (de +7,5% a +4,9%), cayendo ligeramente por debajo de los 100 USD por barril.

Por su parte, los metales preciosos moderan sus pérdidas, con el oro cayendo un 0,6% hasta 4.730 USD por onza.