Calendario del día: El pacto de EE. UU. e Irán desploma el petróleo y activa las bolsas

Hoy, los mercados están impulsados principalmente por el acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán, el cual está eclipsando todas las publicaciones macroeconómicas de las principales economías. De todos modos, estas lecturas son bastante escasas puesto que el viernes por la tarde solo recibimos datos preliminares sobre el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.

Para hoy está programada la publicación de los datos de producción industrial de la Eurozona (abril) y de los Estados Unidos (mayo). Sin embargo, los inversores ya miran hacia las decisiones de política monetaria de mañana en Australia y Japón, que darán el pistoletazo de salida a una semana muy intensiva en este frente. Hay fuertes indicios de que el Banco de Japón optará por otra subida de tipos de interés, elevando la tasa de referencia al 1%.

Datos macroeconómicos

Viernes

El informe de junio de la Universidad de Michigan resultó prometedor:

Las expectativas de inflación a un año cayeron al 4,6% (desde el 4,8% del mes anterior).

(desde el 4,8% del mes anterior). Las expectativas a cinco años bajaron de forma aún más significativa (del 3,9% al 3,4% ).

). El índice de sentimiento del consumidor subió a 48,9 (en comparación con el 44,8 de mayo).

Calendario macroeconómico

Lunes

Martes

Calendario de resultados

EE.UU.

Canopy Growth (CGC.US) : Antes de la apertura del mercado.

Antes de la apertura del mercado. Quantum (QMCO.US) : Después del cierre del mercado.

: Después del cierre del mercado. Dave & Buster’s Entertainment (PLAY.US): Después del cierre del mercado.

Después del cierre del mercado. Nuvve Holding (NVVE.US): Después del cierre del mercado.

Después del cierre del mercado. Regencell Bioscience (RGC.US): Después del cierre del mercado.

Tres mercados a vigilar

El petróleo Brent

El anuncio del acuerdo entre EE. UU. e Irán provocó una caída de casi el 4,5% en los precios del crudo Brent. La firma del acuerdo está programada para este próximo viernes. Mientras tanto, se procederá al desminado del estrecho de Ormuz.

El oro

La disminución de la ansiedad geopolítica global ha llevado, paradójicamente, a un aumento en los precios de los metales preciosos, lo que atribuimos principalmente a la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro en todo el mundo. Sin embargo, el precio del oro sigue estando cerca de sus mínimos de 2026.

Japón (NIKKEI 225)

Las noticias de hoy desde Washington permitieron al índice ganar casi un 5%. La reunión del Banco de Japón (BoJ) nos espera en la noche del lunes al martes, y se espera que traiga una subida de tipos de interés. Las orientaciones futuras señaladas por los responsables de la política monetaria serán cruciales tanto para el yen como para el NIKKEI 225.