Calendario del día: El pacto de EE. UU. e Irán desploma el petróleo y activa las bolsas

- El pacto entre EE. UU. e Irán desploma el petróleo Brent y reactiva los mercados globales
- Las expectativas de inflación en EE. UU. disminuyen mientras mejora el sentimiento del consumidor
- el oro avanza por la caída de las rentabilidades de los bonos, aunque sigue cerca de mínimos anuales
- El Nikkei vuela un 5% antes de la reunión del Banco de Japón, donde se prevé una subida del tipo de interés
- El pacto entre EE. UU. e Irán desploma el petróleo Brent y reactiva los mercados globales
- Las expectativas de inflación en EE. UU. disminuyen mientras mejora el sentimiento del consumidor
- el oro avanza por la caída de las rentabilidades de los bonos, aunque sigue cerca de mínimos anuales
- El Nikkei vuela un 5% antes de la reunión del Banco de Japón, donde se prevé una subida del tipo de interés
Hoy, los mercados están impulsados principalmente por el acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán, el cual está eclipsando todas las publicaciones macroeconómicas de las principales economías. De todos modos, estas lecturas son bastante escasas puesto que el viernes por la tarde solo recibimos datos preliminares sobre el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.
Para hoy está programada la publicación de los datos de producción industrial de la Eurozona (abril) y de los Estados Unidos (mayo). Sin embargo, los inversores ya miran hacia las decisiones de política monetaria de mañana en Australia y Japón, que darán el pistoletazo de salida a una semana muy intensiva en este frente. Hay fuertes indicios de que el Banco de Japón optará por otra subida de tipos de interés, elevando la tasa de referencia al 1%.
Datos macroeconómicos
Viernes
El informe de junio de la Universidad de Michigan resultó prometedor:
- Las expectativas de inflación a un año cayeron al 4,6% (desde el 4,8% del mes anterior).
- Las expectativas a cinco años bajaron de forma aún más significativa (del 3,9% al 3,4%).
- El índice de sentimiento del consumidor subió a 48,9 (en comparación con el 44,8 de mayo).
Calendario macroeconómico
Lunes
Martes
Calendario de resultados
EE.UU.
- Canopy Growth (CGC.US) : Antes de la apertura del mercado.
- Quantum (QMCO.US): Después del cierre del mercado.
- Dave & Buster’s Entertainment (PLAY.US): Después del cierre del mercado.
- Nuvve Holding (NVVE.US): Después del cierre del mercado.
- Regencell Bioscience (RGC.US): Después del cierre del mercado.
Tres mercados a vigilar
El petróleo Brent
El anuncio del acuerdo entre EE. UU. e Irán provocó una caída de casi el 4,5% en los precios del crudo Brent. La firma del acuerdo está programada para este próximo viernes. Mientras tanto, se procederá al desminado del estrecho de Ormuz.
El oro
La disminución de la ansiedad geopolítica global ha llevado, paradójicamente, a un aumento en los precios de los metales preciosos, lo que atribuimos principalmente a la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro en todo el mundo. Sin embargo, el precio del oro sigue estando cerca de sus mínimos de 2026.
Japón (NIKKEI 225)
Las noticias de hoy desde Washington permitieron al índice ganar casi un 5%. La reunión del Banco de Japón (BoJ) nos espera en la noche del lunes al martes, y se espera que traiga una subida de tipos de interés. Las orientaciones futuras señaladas por los responsables de la política monetaria serán cruciales tanto para el yen como para el NIKKEI 225.
Cierre de mercado: Wall Street avanza mientras cae el petróleo 📈 SpaceX sube 28%
El petróleo cae 2,5% hasta US$88 mientras se alivian las tensiones en Medio Oriente 📉 ¿Terminó la tendencia alcista?
Wall Street rebota mientras cae el petróleo 📈 Acciones de Adobe caen 8% tras resultados
¿Qué bolsas podrían subir más si termina la guerra?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "