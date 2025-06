Resumen diario: avances en las negociaciones EE. UU.–China entre los principales impulsores del mercado 📌💰

Los principales 铆ndices estadounidenses cerraron la jornada con ligeras subidas, manteni茅ndose cerca de sus m谩ximos hist贸ricos. El S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron un 0,25 %, situ谩ndose en 6.055 y 20.007 puntos, respectivamente. El Russell 2000 avanz贸 un 0,40 % hasta los 2.168 puntos. El movimiento alcista de hoy fue impulsado por dos noticias clave publicadas antes de la apertura de la sesi贸n en efectivo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo alcanzado entre EE. UU. y China tras dos d铆as de negociaciones en Londres. La publicaci贸n del dato de inflaci贸n (IPC) de mayo en EE. UU. Como consecuencia, el apetito por el riesgo aument贸 en los mercados, lo que elev贸 la demanda de activos como acciones y criptomonedas, mientras que el d贸lar estadounidense fue objeto de ventas. Trump indic贸 que el tipo efectivo de arancel aplicado a China ser谩 del 55 %, aunque no precis贸 c贸mo se calcula esa cifra, considerando un arancel general del 10 % y un arancel del 20 % sobre el fentanilo. Como parte del acuerdo, China habr铆a aceptado conceder acceso total al mercado de tierras raras a las empresas estadounidenses. El d贸lar estadounidense聽fue una de las divisas m谩s d茅biles del G10 en la sesi贸n. El 铆ndice del d贸lar (USDIDX) cay贸 un 0,50 %, hasta los 98.500 puntos, mientras que el EUR/USD subi贸 un 0,62 %, hasta 1,1490. El informe del CPI de mayo volvi贸 a situarse por debajo de lo esperado, lo que indica una baja presi贸n sobre los precios derivada de las nuevas restricciones comerciales, que ya estaban plenamente en vigor durante ese mes. Tras la publicaci贸n de los datos, el mercado ahora descuenta dos recortes de tasas completos para 2025, con el primero a煤n previsto para septiembre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declar贸 que espera un aumento del techo de deuda. Enfatiz贸 que el mercado de bonos se comport贸 de forma s贸lida durante la volatilidad de abril y que los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo los instrumentos de deuda m谩s seguros del mundo. Bessent mostr贸 confianza en que el proyecto de ley de reducci贸n de impuestos ser谩 aprobado. En Europa del Este, el gobierno del primer ministro polaco Donald Tusk recibi贸 el voto de confianza en el Parlamento, como ya preve铆a el mercado. El zloty polaco se fortaleci贸 frente al d贸lar y el euro, y el WIG20 recuper贸 las p茅rdidas tras la votaci贸n. En cuanto a los datos energ茅ticos, los inventarios de crudo cayeron inesperadamente en 3,6 millones de barriles, frente a una previsi贸n de aumento de 0,1 millones. Por otro lado, los inventarios de gasolina y destilados aumentaron en m谩s de un mill贸n de barriles. Los precios del petr贸leo subieron con fuerza hoy, a pesar de los titulares contradictorios sobre un posible acuerdo nuclear. Seg煤n Ir谩n, el pacto estar铆a pr贸ximo, pero Trump se mostr贸 esc茅ptico. El WTI subi贸 un 3,3 %, acerc谩ndose a los 67 d贸lares por barril. En el mercado de criptomonedas, el sentimiento sigue siendo altamente positivo. El Bitcoin cay贸 un 0,56 %, situ谩ndose en 109.600 d贸lares, aunque lo relevante es que su precio est谩 consolidando cerca de m谩ximos hist贸ricos. El dominio del Bitcoin sobre el mercado cripto baj贸 a 63,80 %, con una leve rotaci贸n de capital hacia Ethereum y otros proyectos. Ethereum subi贸 un 1,55 %, hasta los 2.880 d贸lares. La capitalizaci贸n conjunta del resto de altcoins ascendi贸 a 890.000 millones de d贸lares, con un alza marginal del 0,05 % en la sesi贸n. 聽 _ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆 聽

