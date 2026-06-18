Resumen diario: dólar en máximo de 1 año y acciones repuntan por renovado apetito por el riesgo 🚀 (18.06.2026)

🇺🇸 Renta variable de EE. UU.
- Los índices bursátiles estadounidenses repuntan por alivio y apetito por el riesgo: Wall Street subió con fuerza a medida que se disipó la presión posterior al FOMC y el apetito por el riesgo aumentó tras la histórica firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del Nasdaq 100 lideraron las alzas generalizadas (Nasdaq 100: +2,0% tras rollover), seguidos de cerca por el Russell 2000 de pequeña capitalización (Russell 2000: +1,3% tras rollover), el S&P 500 (S&P 500: +0,9% tras rollover) y el Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial Average: +0,2% tras rollover).
🇪🇺 Renta variable europea
- Los índices europeos repuntan pese a la divergencia regional: los mercados bursátiles europeos registraron una sólida sesión de recuperación, aunque surgieron claras diferencias entre los índices principales y periféricos. El amplio Euro Stoxx 50 lideró el bloque alcista (Euro Stoxx 50: +1,4%), muy seguido por el CAC 40 de Francia (CAC 40: +1,4%), el FTSE MIB de Italia (FTSE MIB: +1,1%), el DAX de Alemania (DAX: +1,0%) y el AEX neerlandés (AEX: +0,9%). Mientras tanto, los futuros del IBEX 35 español (IBEX 35) operaron planos, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido (FTSE 100: -0,3%) y el WIG20 de Polonia (WIG20: -1,5%) quedaron significativamente rezagados frente a sus pares continentales.
🏢 Noticias corporativas
- Amazon apunta al mercado comercial de chips de IA para desafiar a Nvidia: Amazon estaría en conversaciones para vender sus chips Trainium personalizados directamente a centros de datos externos. Este giro estratégico transformaría a AWS de un proveedor cerrado de infraestructura en la nube para uso interno en un competidor directo dentro del mercado comercial, amenazando el monopolio de Nvidia e impulsando la fragmentación del mercado de hardware.
- Apple anticipa alzas de precios por el fuerte aumento de los costos de chips: el CEO saliente Tim Cook advirtió que los aumentos de precios del hardware son inevitables debido a un incremento insostenible en los costos de memoria. Impulsados por la fuerte demanda de IA y las disrupciones en las cadenas de suministro de helio por la guerra en Medio Oriente, los precios globales de los smartphones podrían subir un 20%, lo que potencialmente añadiría hasta US$150 al próximo iPhone 18.
- Accenture desata una caída global en la consultoría tecnológica tras recortar sus previsiones: Accenture se desplomó un 16,7% después de reportar ingresos del tercer trimestre por debajo de lo esperado y recortar su previsión de crecimiento anual a un rango de 3%–4%. La débil guía provocó ventas generalizadas en la industria ante los crecientes temores de que la rápida adopción de IA generativa esté desplazando los presupuestos tradicionales de consultoría tecnológica.
- BMW recorta sus previsiones a mínimos de 5 años por el colapso en China y los costos de la guerra: las acciones de BMW cayeron a mínimos de fines de 2020 después de recortar su margen EBIT automotriz para 2026 desde 4%–6% a solo 1%–3%. Bajo el recién nombrado CEO Milan Nedeljković, la automotriz atribuyó el ajuste a una severa caída de ventas en China y al fuerte aumento de los costos operativos de energía vinculados a la guerra en Irán. La sorpresiva advertencia arrastró a sus pares alemanes Mercedes-Benz y Volkswagen, mientras la administración señaló costos acelerados de reestructuración que afectarán los beneficios del segundo semestre de 2026.
🌍 Economía y bancos centrales
- Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. caen a 226.000 en medio de bajos despidos: las solicitudes iniciales de desempleo bajaron en 4.000, hasta 226.000, en línea con las expectativas y confirmando un contexto estable del mercado laboral. Si bien los despidos iniciales siguen históricamente bajos, las solicitudes continuas subieron levemente a 1,81 millones, lo que indica una reinserción laboral algo más lenta para los trabajadores desplazados.
- El Banco de Inglaterra mantiene la tasa bancaria en 3,75% con una división restrictiva: el BoE mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 3,75% tras una votación dividida de 7–2 con sesgo restrictivo. Los disidentes minoritarios impulsaron un alza, mientras el Comité de Política Monetaria subrayó presiones inflacionarias persistentes y elevadas, además de posibles efectos salariales, pese a la reapertura del estrecho de Ormuz.
- El Banco Nacional Suizo mantiene su tasa de política monetaria en 0% con advertencia cambiaria: el SNB mantuvo su tasa de interés trimestral en 0,0%, marcando un año completo de política sin cambios. El presidente Martin Schlegel expresó una mayor disposición a intervenir activamente en el mercado de divisas para frenar una apreciación rápida y excesiva del franco suizo.
- Norges Bank mantiene la tasa en 4,25% y señala un futuro endurecimiento: el banco central de Noruega mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria en 4,25%, pero entregó una pausa restrictiva, reforzando una orientación explícita de que probablemente será necesaria otra alza de tasas en una próxima reunión para enfriar una inflación persistente.
💱 Divisas, energía y metales preciosos
- Divisas — El índice del dólar sube a máximos de varios meses: el índice del dólar estadounidense avanzó (índice del dólar estadounidense: +0,4%) hasta su nivel más alto desde mayo de 2025, impulsado por el diagrama de puntos restrictivo de la Fed de ayer y los comentarios de Donald Trump sobre posibles alzas de tasas. Las divisas escandinavas (USD/SEK: +0,9%, USD/NOK: +1,4%) y el franco suizo (USD/CHF: +0,8%) fueron los activos del G10 con peor desempeño. En otros cruces, el USD/JPY extendió su incómodo avance por encima de 160,00 (+0,6%), la libra cayó tras la decisión del BoE de mantener tasas (GBP/USD: -0,5%) y el EUR/USD bajó un 0,3% hasta 1,1465.
- Energía — El gas natural se dispara tras los datos de la EIA mientras el crudo se estabiliza: el petróleo crudo extendió ligeramente sus pérdidas recientes, con los futuros del Brent cayendo un 0,6% hasta US$78,30 por barril, a medida que las primas de riesgo geopolítico se moderaron tras el acuerdo de paz. En contraste, los futuros del gas natural se dispararon un 2,9% después de un informe de almacenamiento de la EIA altamente alcista, que mostró una inyección semanal de inventarios menor a la esperada, de 73 Bcf frente a los 76 Bcf previstos, llevando el almacenamiento total por debajo de los niveles del año pasado.
- Metales preciosos — Un dólar dominante golpea al oro y la plata: los metales preciosos cotizaron profundamente en rojo, enfrentando fuertes presiones por el aumento de los rendimientos reales y un dólar estadounidense poderoso. Los futuros del oro cayeron un 0,6% hasta US$4.230/oz, mientras que los de la plata se desplomaron un 2,7% hasta US$66,10/oz.
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