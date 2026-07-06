Resumen Diario: Donald Trump marca el ritmo del mercado

La sesión bursátil en Estados Unidos comenzó la semana con un tono positivo, con avances moderados en el mercado amplio y ganancias más sólidas en algunos sectores específicos. Hacia el final de la jornada, los futuros del US500 suben alrededor de 0,5% , mientras que el resto de los principales índices registra movimientos similares.

El presidente Donald Trump realizó declaraciones mixtas sobre los conflictos geopolíticos. Por un lado, afirmó que la guerra en Ucrania está "más cerca de terminar de lo que la mayoría piensa". Al mismo tiempo, al ser consultado sobre las negociaciones con Irán, señaló que el país "debe firmar un acuerdo" o, de lo contrario, "Estados Unidos volverá y terminará el trabajo", declaraciones que pueden interpretarse como una amenaza de una posible escalada. Sin embargo, el mercado no parece estar dando demasiado peso a estos comentarios, como lo refleja la continuidad de la presión bajista sobre el petróleo y las mayores valoraciones de las compañías del sector defensa.