Resumen diario: el oro alcanza máximos históricos; Wall Street teme a Trump

Los mercados caen de forma generalizada ante el temor a una escalada en la guerra comercial, impulsado por el "Día de la Liberación" de Trump, en el que entraron en vigor nuevos aranceles este miércoles. El US100 cayó un 0,8 %, el US2000 un 0,65 %, y el US30 un 0,56 %, mientras que el S&P 500 entró brevemente en territorio de corrección, con una caída del 10 % respecto a los máximos de febrero.

Los mercados europeos reflejaron una tendencia similar. El DAX alemán retrocedió un 1,33 %, el CAC 40 francés un 1,58 % y el FTSE 100 británico un 0,88 %. El índice polaco WIG20 cayó más de un 2 %.

El banco central de Australia mantendrá sin cambios los tipos de interés , a la espera de una campaña electoral centrada en el coste de vida y preparándose para el impacto económico de una disrupción comercial impulsada por EE.UU.

El oro continúa su rally histórico , alcanzando un máximo histórico de $3.160 por onza , antes de estabilizarse en $3.127 . El metal precioso acumula un alza del 18 % en el trimestre, lo que apunta a su mejor desempeño trimestral desde 1986. Bank of America proyecta un precio de $3.500/oz en los próximos 18 meses, mientras que analistas de JPMorgan no descartan un escenario de $4.000/oz .

Wall Street revisa a la baja sus previsiones , con Goldman Sachs recortando su proyección de cierre anual del S&P 500 a 5.700 puntos desde los 6.200 , y aumentando la probabilidad de recesión al 35 % desde el 20 %. Barclays y Yardeni Research también redujeron sus estimaciones; Yardeni ahora ve una probabilidad de recesión del 45 %.

Las tecnológicas bajo presión , con Tesla cayendo un 6 % por preocupaciones arancelarias y el posible impacto del rol político del CEO Elon Musk en el gobierno. Las acciones de CoreWeave cayeron un 9 % en su segundo día de cotización, tras una OPI decepcionante que recaudó solo 1.500 millones de dólares frente a un objetivo inicial de 4.000 millones .

La CEO de AMD mantiene una postura optimista sobre la demanda de IA a pesar del escepticismo del mercado. Lisa Su declaró a Yahoo Finance que “la necesidad de computación continúa siendo inmensa”, al cerrar la adquisición de ZT Systems por 4.900 millones de dólares para reforzar su negocio de infraestructura hyperscale.

El sector farmacéutico sufrió fuertes caídas , con una pérdida de 8.000 millones de libras esterlinas (10.200 millones de USD) en capitalización bursátil, tras la destitución del Dr. Peter Marks (FDA) por parte del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Moderna cayó un 8 % (liderando las pérdidas en el S&P 500), mientras que Pfizer, GSK, AstraZeneca y otras empresas biotecnológicas también retrocedieron con fuerza.

Novedades en el sector energético: la producción de crudo en EE.UU. cayó en 355.000 barriles diarios en enero, hasta los 13,15 millones de barriles por día , el nivel más bajo desde febrero de 2024 y la mayor caída mensual en un año.

NYSE lanza una bolsa en Texas, con la incorporación de Trump Media & Technology Group (DJT) como su primer listado dual. La presidenta del NYSE, Lynn Martin, declaró que esta nueva oferta “permitirá a las empresas capitalizar la dinámica pro-empresarial de Texas.”

