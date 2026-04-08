Resumen diario: El petróleo cae por debajo de los $100 en medio del alto el fuego

La tregua entre Estados Unidos e Irán, alcanzada justo antes del inicio de la ola de bombardeos del 7 de abril de 2026, llevó al precio del Brent desde 120 USD hasta niveles tan bajos como 90 USD, aunque los fundamentales siguen tensionados. Irán exige que Israel detenga sus ataques en Líbano, amenazando con abandonar el acuerdo.

Países como Qatar y Kuwait informan que los ataques desde Irán han continuado, lo que podría indicar una falta de cumplimiento del acuerdo. Irán se niega a aceptar los ataques de Israel en Líbano.

Fuentes de la Casa Blanca informan que el plan de paz de 10 puntos de Irán, publicado hoy, difiere de lo que Estados Unidos recibió a través de Pakistán. No obstante, el acuerdo de alto el fuego debe respetarse, y las negociaciones de paz comenzarán el 10 de abril. Sin embargo, persisten muchos puntos de tensión que pueden ser inaceptables para una u otra parte.

Más de 800 barcos (aproximadamente 150–200 millones de barriles equivalentes de petróleo y GNL) están varados en la región. Incluso con paz total, el retorno a plena capacidad tomará años (debido a los daños en Qatar, Kuwait y el sector petroquímico iraní).

Irán busca formalizar tarifas de tránsito en el Estrecho de Ormuz (2 millones de dólares por barco), lo que podría convertirse en un nuevo componente permanente del precio por barril.

Los inventarios de crudo en EE. UU. aumentaron en 3,08 millones de barriles (séptima subida semanal consecutiva), lo que constituye una señal bajista para los precios de la materia prima.

El petróleo reaccionó con un rebote hacia 95 USD por barril tras informes de que Irán está deteniendo el paso de barcos hasta que Israel deje de atacar Líbano. La Casa Blanca indica que los temas relacionados con Líbano no fueron considerados en el plan de alto el fuego.

Al mismo tiempo, los inventarios de destilados cayeron con fuerza (-3,14 millones de barriles), manteniendo altos los márgenes de refinación e impidiendo caídas rápidas en los precios en estaciones de servicio (especialmente en diésel).

La curva forward en el mercado del petróleo se mantiene estable para los contratos de noviembre y diciembre, que se negociaban ligeramente por debajo de 80 USD por barril la semana pasada y hoy.

La desescalada de la situación llevó al EURUSD a subir hacia el nivel de 1,1700, aunque se produjo un ligero retroceso durante la jornada.

Los futuros en EE. UU. registraron hoy un rebote del 2–3%. El US500 cotiza en su nivel más alto desde el 6 de marzo.

Bitcoin está rebotando hoy hacia los 72.000 USD en medio de la debilidad del dólar estadounidense. Según informes, Irán tiene la intención de cobrar las tarifas de tránsito del Estrecho de Ormuz en criptomonedas.

El oro registra hoy un rebote claro, alcanzando niveles de hasta 4.800 USD por onza, mientras que la plata subió hasta 77 USD por onza. Los precios retrocedieron ligeramente durante la jornada.

También se observó una fuerte corrección en los mercados que se beneficiaron de los altos precios del petróleo. Se registran caídas pronunciadas en el maíz, el azúcar y el trigo.

Las actas de la Fed de marzo mostraron que las subidas de tasas podrían volver potencialmente a la mesa en caso de un shock inflacionario sostenido. No obstante, la propia Fed indicó que la evaluación actual de la situación es muy difícil.

La Fed está paralizada por un “riesgo bidireccional”: teme una inflación persistente, pero al mismo tiempo advierte que el frágil mercado laboral podría deteriorarse rápidamente. Las actas incluyeron declaraciones de que el conflicto en Oriente Medio podría provocar un colapso del mercado laboral, lo que justificaría un retorno a recortes de tasas.

El mercado está ignorando a la Fed: el dólar y los mercados bursátiles no reaccionaron al tono hawkish, ya que los inversores están descartando datos antiguos de marzo y centrándose en si la tregua de 14 días en el Golfo se mantendrá.

El petróleo ha rebotado ligeramente al alza en las últimas horas, ya que los ataques de Israel en Líbano fueron percibidos negativamente por Irán. Fuente: xStation5