Resumen diario: El petróleo cae un 4%; el Nasdaq 100 avanza ligeramente por el aumento del 11% de Oracle mientras Wall Street sigue incierto

El sentimiento del mercado bursátil europeo fue abrumadoramente débil hoy. Las acciones de BMW cayeron más del 10%, después de que la compañía revisara a la baja sus entregas esperadas para 2024 y señalara problemas con sus sistemas de frenos. Volkswagen registró caídas de casi el 4%

Las acciones de la empresa de relojes de lujo Swatch Group continuaron su caída y se deslizaron hoy a niveles no vistos desde 2020, aunque la compañía indicó un aumento del 10% en las ventas en China en los últimos trimestres

Los índices de Wall Street en su mayoría no registran una gran volatilidad hoy. El Russell 2000 retrocede un enorme 1,2%, poniendo a prueba la media móvil exponencial de 200 sesiones, mientras que el Nasdaq-100 sube un 0,3% tras el aumento del 11% de Oracle

En la segunda parte de la sesión, los índices detuvieron el impulso a la baja y registran una ligera mejora en el sentimiento; Sin embargo, podríamos caracterizar el estado de ánimo actual en el mercado de valores de EE. UU. como mediocre, a pesar de varias sesiones comerciales débiles recientes;

El DJIA cae casi un 0,5% hoy; el índice de volatilidad CBOE (VIX) borró un movimiento ascendente bastante fuerte y actualmente está ganando menos del 2% durante el día

Las acciones del gigante tecnológico estadounidense Oracle suben más del 12%, después de unos resultados sorprendentemente sólidos del segundo trimestre para el año, impulsados ​​por su sector de servicios de nube e inteligencia artificial. A pesar de eso, la compañía no logró mejorar los sentimientos generales en el sector tecnológico, donde Hewlett Packard cae casi un 8% hoy, cayendo por debajo de la EMA200

El dólar estadounidense sube ligeramente, con el EUR-USD cotizando a la baja un 0,12%, aunque los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron más de 4 puntos básicos hoy, a 3,65%.

El oro está subiendo menos del 0,3%, mientras que la plata sube un 0,2%. Las acciones de la minera que opera en el mercado de metales, Sibanye Stillwater, retrocederon más del 8% hoy y se deslizaron a mínimos históricos.

Las acciones de JP Morgan cotizan a la baja casi un 7% después de que el banco advirtiera que es probable que los ingresos netos por intereses (NII) resulten bastante más bajos en 2025 de lo esperado dada la escala de los recortes de tasas de la Fed.

El Gas Natural cotiza con una volatilidad elevada, debido al huracán Francine, que llegó a la costa estadounidense hoy, en el estado de Luisiana, donde se encuentran la mayoría de las terminales clave de GNL de EE. UU.

El petróleo crudo Brent (OIL) registró una caída de casi el 4% hoy, impulsado por las preocupaciones sobre la demanda. El mercado no se vio ayudado por un informe bastante "favorable" de la OPEP+, que espera una demanda de petróleo plana interanual durante 2024, ni por las preocupaciones por el huracán, que obligó a algunas plataformas petrolíferas a abandonar la producción.

El sentimiento entre las pequeñas empresas estadounidenses cayó a 91,5 en agosto desde 93,7 en julio, según la encuesta NFIB. ​​La lectura indica que la lectura sorprendentemente más alta de julio puede haber sido simplemente un fenómeno estacional, mientras que el sentimiento general entre las empresas más pequeñas en los EE. UU. sigue siendo bajo según los estándares históricos.

Fitch Ratings espera que el ciclo de flexibilización monetaria esperado de la Fed sea tranquilo y relativamente superficial dadas las normas históricas.

La mayoría de los economistas en una encuesta de Bloomberg dan pocas posibilidades de una flexibilización de la política de 50 puntos básicos en cualquiera de las reuniones de la Fed de este año. La mayoría espera recortes de 75 pb (3 veces 25 pb cada uno) este año (sin cambios desde la encuesta de agosto)

US Steel tuvo un comienzo de sesión muy débil, logrando borrar aproximadamente la mitad de las caídas en la última parte de la sesión, y bajaron alrededor de un -4% después de los informes de una delegación japonesa planificada de Nippon Steel a los EE. UU. Se espera que el conglomerado negocie con los estadounidenses sobre la adquisición de un fabricante de acero estratégico de EE. UU.; las expectativas del mercado indican que esto es poco probable, dadas las cuestiones planteadas por los reguladores citando la seguridad nacional

En el mercado de materias primas agrícolas, el trigo y el café son los que mejor se comportaron hoy, aumentando más del 1%. Se observan caídas de casi el 2% en los futuros de azúcar, cacao y soja Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

