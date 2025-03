Resumen diario: El S&P 500 sube un 1,7% mientras la Fed impulsa el sentimiento en Wall Street.

Los índices bursátiles de EE. UU. están recuperando las pérdidas de ayer, impulsados en parte por un comunicado ligeramente moderado de la Fed . El S&P 500 sube un 1,2% , mientras que el Nasdaq 100 avanza un 1,5% . Los futuros del índice de volatilidad CBOE (VIX) caen casi un 6% hoy .

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios como se esperaba, pero redujo significativamente su previsión de crecimiento económico para 2027 , situándolo en 1,7% desde el 2,1% . También aumentó su proyección de la tasa de desempleo a 4,4% , mientras que los pronósticos de inflación fueron revisados al alza, aunque se espera que el objetivo del 2% se alcance en 2027 .

, reconoció , pero , advirtiendo que . Mientras tanto, . Los mercados bursátiles de EE. UU. operan con fuertes alzas hoy, con excepción de los sectores farmacéutico y biotecnológico. Las acciones tecnológicas lideran el repunte, con Nvidia (NVDA) subiendo más del 3% y Alphabet (GOOGL) ganando un 2,5% tras la venta masiva de ayer. Boeing (BA) subió casi un 8%, impulsando el sector de defensa, después de que el CFO de la compañía afirmara que la quema de efectivo ha mejorado significativamente este año, estimando una reducción de varios cientos de millones de dólares.

