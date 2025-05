Resumen Diario: Inversores reaccionan a resultados de Nvidia y fallo judicial contra aranceles de Trump

Los principales índices bursátiles de EE. UU. abrieron con fuerza, pero perdieron impulso hacia el cierre, reflejando señales mixtas. El S&P 500 terminó prácticamente sin cambios, el Nasdaq 100 retrocedió un 0,3 % y el Russell 2000 subió un 0,2 %, en una jornada marcada por los sólidos resultados de Nvidia y el fallo judicial contra los aranceles de Trump, que contrastaron con la debilidad de los datos del PIB del primer trimestre (contracción del 0,2 %). Fallo judicial limita autoridad presidencial sobre aranceles La Corte de Comercio Internacional de EE. UU. falló en contra de los aranceles recíprocos introducidos por Donald Trump, al concluir que el expresidente excedió su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El fallo desató una narrativa viral conocida como “TACO Trade” (por sus siglas en inglés: Trump Always Chickens Out), impulsando estrategias de compra en caídas relacionadas con tarifas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nvidia lidera la sesión con alza de 3,5 % Las acciones de Nvidia subieron un 3,5 % tras presentar resultados del primer trimestre fiscal muy por encima de las expectativas, pese a un impacto negativo de 8.000 millones de dólares en ingresos por restricciones a las exportaciones a China. El CEO Jensen Huang destacó cuatro “sorpresas positivas” relacionadas con la inteligencia artificial, entre ellas el crecimiento exponencial del razonamiento de IA y el fin de restricciones a la difusión tecnológica. Renta fija e inflación: el mercado descuenta recortes de tasas Los rendimientos del Tesoro cayeron ante las preocupaciones por el crecimiento. La tasa a 10 años bajó 3 puntos básicos hasta 4,45 %, mientras que la de 2 años descendió a 3,95 %, a medida que los operadores incorporan dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año, luego de la revisión negativa del PIB y el aumento en solicitudes por desempleo. Materias primas: petróleo cae tras datos débiles El petróleo revirtió las ganancias iniciales: el WTI cayó un 1,6 % a 60,86 USD, y el Brent bajó un 1 % a 63,65 USD, ya que la contracción del PIB contrarrestó el optimismo inicial derivado de una reducción de inventarios reportada por la API (4,24 millones de barriles menos) y del fallo judicial sobre tarifas. Divisas: el dólar cede terreno El índice dólar (DXY) cayó un 0,3 %, mientras que el euro avanzó un 0,5 % hasta 1,1350 USD y el yen se fortaleció un 0,3 % hasta 144,41 por dólar, reflejando una menor demanda de refugio tras el fallo judicial sobre los aranceles. "TACO Trade" gana tracción Según Sevens Report, el S&P 500 ha subido un 2 % tras los aranceles de marzo, 10 % desde la caída del “Día de la Liberación” en abril, y 11 % desde los anuncios de tarifas a China, reforzando la estrategia de comprar en caídas provocadas por la política comercial de Trump. Consumo mixto en EE. UU. Resultados divergentes entre minoristas: Kohl’s superó previsiones y mantuvo objetivos; Salesforce elevó proyecciones gracias al éxito de sus agentes de IA; mientras que Best Buy y HP recortaron perspectivas debido a impactos arancelarios sobre importaciones desde China. Tensiones macroeconómicas persisten El PIB del primer trimestre cayó un 0,2 %, aunque ligeramente mejor que la estimación inicial del -0,3 %. Las solicitudes por desempleo subier ____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

