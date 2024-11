Resumen diario: la amenaza nuclear de Rusia desencadena una ola de ventas en Europa ✂️

Los índices de Wall Street avanzan ligeramente hacia el final de la sesión, a pesar de una ola de ventas en la apertura. Las caídas iniciales se han borrado por completo y, en el momento de la publicación, el S&P 500 sube un 0,40%, el Nasdaq-100 un 0,70% y el Russell 2000 cotiza un 0,30% más alto.

El Nasdaq-100 ha vuelto a salir de la zona de soporte en torno a los 20.400 puntos y actualmente sube un 0,30%. Observamos beneficios impresionantes principalmente en Tesla (+3,00%) y Nvidia (+2,10%). Alphabet, Amazon y Apple también suben ligeramente (todos un +0,70%). En el mercado más amplio, los beneficios también están dominando en las empresas tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial y los semiconductores, incluidas C3.ai (+21%), Super Micro Computer (+32%), Indie Semiconductors (+8,50%) y BigBear.ai (+8,20%).

El dólar está subiendo moderadamente, con el índice del dólar cotizando un 0,10% más alto a 106,3000 puntos. La moneda más fuerte hoy es el dólar canadiense, que está subiendo después de la publicación de datos de IPC superiores a lo esperado.

En el otro lado de la balanza están las monedas europeas, incluidos el EUR, el PLN y el HUF, que están cayendo valor debido a la escalada de tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania.

Los índices europeos están registrando caídas del 1-2% como resultado de la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Las caídas están relacionadas con la firma de Putin de una doctrina nuclear actualizada.

Esta acción tomada por Rusia está dirigida contra posibles adversarios y coaliciones militares como la OTAN. Sin embargo, también ha habido preocupaciones de que los posibles ataques con armas de largo alcance desde Ucrania podrían considerarse una amenaza excesiva.

La inflación en Canadá para octubre aumentó al 2,0% interanual (esperado: 1,9% interanual; anterior: 1,6% interanual), y mensual al 0,4% intermensual (esperado: 0,3% intermensual; anterior: -0,4% intermensual). Los inversores están descontando actualmente una probabilidad del 20% de un recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte del BoC en diciembre, en comparación con el 38% antes de los datos de inflación.

El informe del sector inmobiliario estadounidense para octubre fue peor de lo esperado. Inicios de construcción de viviendas: 1,311 millones frente a los 1,334 millones previstos y 1,353 millones anteriores. Permisos de construcción: 1,416 millones frente a los 1,435 millones previstos y 1,425 millones anteriores.

Las acciones de Super Micro Computer están repuntando un 32% hoy después de que la compañía designara a BDO USA como su nuevo auditor y presentara un plan al Nasdaq para recuperar el cumplimiento de los requisitos de cotización luego de los informes financieros retrasados.

C3.ai ha subido un 22% a $ 32,08 después de que la compañía anunciara una colaboración ampliada con Microsoft para acelerar la implementación de inteligencia artificial para clientes comerciales en la plataforma Microsoft Azure.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas hoy es solo positivo para Bitcoin. El dominio de la criptomoneda más grande se está profundizando, con BTC subiendo un 3,65% y acercándose a $ 94,000.

Hoy, existe una alta probabilidad de que el precio de Bitcoin alcance un nuevo nivel de cierre récord incluso por encima de los $ 93,000. Hasta ahora, el cierre diario más alto es de $ 91,400, mientras que el nivel diario más alto es de $ 93,385.

