Resumen Diario: Las bolsas repuntan por una Fed menos agresiva , resurgimiento de la apuesta por la IA, yen domina el mercado cambiario y el petróleo retrocede (30.07.2026)

- Los sólidos resultados de Microsoft y Lam Research, junto con una Fed menos agresiva de lo esperado, impulsaron un fuerte repunte de las bolsas y reactivaron el interés por las acciones ligadas a la inteligencia artificial
- El yen japonés lideró las ganancias en el mercado cambiario tras las sospechas de una intervención oficial, mientras el dólar estadounidense continuó debilitándose
- El petróleo corrigió parte de sus recientes avances, mientras que el oro y la plata recuperaron terreno gracias a la caída del dólar y a unas expectativas más moderadas sobre futuras alzas de tasas
- Los sólidos resultados de Microsoft y Lam Research, junto con una Fed menos agresiva de lo esperado, impulsaron un fuerte repunte de las bolsas y reactivaron el interés por las acciones ligadas a la inteligencia artificial
- El yen japonés lideró las ganancias en el mercado cambiario tras las sospechas de una intervención oficial, mientras el dólar estadounidense continuó debilitándose
- El petróleo corrigió parte de sus recientes avances, mientras que el oro y la plata recuperaron terreno gracias a la caída del dólar y a unas expectativas más moderadas sobre futuras alzas de tasas
Acciones y panorama de mercado
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Wall Street rebota: Los futuros de las bolsas estadounidenses registraron un fuerte avance, impulsados por los sólidos resultados de Microsoft y Lam Research, junto con una postura menos agresiva de la Reserva Federal. Los futuros del S&P 500 (US500) subieron 1,6%, mientras que los del Dow Jones (US30) avanzaron 1,1%. La atención del mercado se centra ahora en los resultados de Amazon, Apple y Chevron, que se publicarán tras el cierre de la sesión.
- Tecnología e IA impulsan el mercado: Los futuros del Nasdaq 100 (US100) se dispararon 3,4%, a medida que el capital rotó desde acciones de valor y sectores defensivos (Apple, Walmart, Chevron y PepsiCo) hacia compañías de tecnología y semiconductores, sector que avanzó 5,5%. La apuesta por la inteligencia artificial volvió a cobrar fuerza tras los excelentes resultados de Microsoft (+17%, impulsada por un crecimiento del 43% en Azure) y Lam Research (ingresos +30%), favoreciendo también al ecosistema de empresas de Software como Servicio (SaaS) y fabricantes de chips.
- Rally en Europa: Los principales índices europeos cerraron con importantes ganancias, liderados por el IBEX 35 de España (SPA35: +2,0%), el FTSE MIB de Italia (ITA40: +1,9%), el AEX de Países Bajos (+1,65%), el WIG20 de Polonia (W20: +1,2%), el DAX de Alemania (DE40: +1,1%), el CAC 40 de Francia (FRA40: +1,1%) y el FTSE 100 del Reino Unido (UK100: +0,7%).
Datos macroeconómicos destacados
- PIB de EE.UU.: El PIB de Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre de 2026 creció un 1,5% anualizado (frente al 2,1% esperado y al dato previo), afectado por la caída de las exportaciones, el menor gasto público y una reducción de la inversión empresarial en medio de la incertidumbre generada por el conflicto bélico.
- PCE de EE.UU.: El consumo personal aumentó 0,3% (frente al 0,4% esperado). La inflación subyacente medida por el Core PCE, el indicador preferido de la Reserva Federal, registró un avance mensual de 0,1% (frente al 0,2% esperado), mientras que la tasa interanual se mantuvo en 3,3%, en línea con las previsiones, señalando unas presiones inflacionarias de corto plazo más moderadas.
- Desempleo en la Eurozona: La tasa de desempleo de la Eurozona permaneció estable en 6,3% durante junio, igualando el registro de mayo.
Bancos centrales y mercado cambiario
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Banco de Inglaterra (BoE): El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés en 3,75%, en una votación más ajustada de lo esperado (6 votos a favor y 3 en contra). Pill, Greene y Mann votaron a favor de un incremento de 25 puntos base. El gobernador Andrew Bailey respaldó la decisión de mantener las tasas y un mensaje ligeramente menos agresivo dejó incierta la posibilidad de una subida en septiembre. El GBPUSD avanzó 0,8%.
- Mercado cambiario (FX): El dólar estadounidense amplió las pérdidas iniciadas tras la reunión del FOMC, con el USDIDX retrocediendo 0,9%. El yen japonés fue la moneda con mejor desempeño entre las divisas del G10, impulsado por las sospechas de una posible intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas (USDJPY: -2,7%, EURJPY: -2,1%). Las monedas ligadas al riesgo también avanzaron, con el AUDUSD subiendo 1,2%, el NZDUSD ganando 1,6% y el EURUSD apreciándose 0,6%, hasta 1,1530.
Materias primas y metales preciosos
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Energía: Los precios del petróleo retrocedieron, con los futuros del Brent cayendo 1,1%, hasta 87,20 dólares por barril, mientras que el WTI perdió 0,5%, situándose en 84,30 dólares por barril. Los futuros del gas natural europeo descendieron 4,0%, mientras que el gas natural NYMEX avanzó 0,9%.
- Metales preciosos: El oro y la plata repuntaron, favorecidos por la debilidad del dólar estadounidense y las menores expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés. El oro subió 1,0%, hasta 4.105 dólares por onza, mientras que la plata avanzó 2,05%, hasta 58,84 dólares por onza.
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