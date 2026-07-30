Apple y Amazon reportan resultados, ¿pueden mover al Nasdaq 100?

Apple y Amazon presentan este jueves sus resultados trimestrales, y el mercado se prepara para una jornada que puede definir el rumbo del Nasdaq 100 en el corto plazo. Ambas compañías forman parte del reducido grupo de gigantes tecnológicos que concentran buena parte del peso del índice, así que cualquier sorpresa, positiva o negativa, tiende a sentirse mucho más allá de sus propias acciones.

Apple llega como la segunda mayor ponderación del índice, solo detrás de Microsoft, mientras Amazon se ubica entre las cinco posiciones más relevantes apenas por debajo de Nvidia. Entre las dos suman una porción cercana a una quinta parte del Nasdaq 100, lo que significa que un movimiento fuerte en cualquiera de las dos puede empujar al índice completo, incluso si el resto de las 98 empresas restantes no se mueve en la misma dirección.

Qué espera el mercado de Apple

Este reporte tiene un condimento adicional, es el último trimestre de Tim Cook como director ejecutivo de Apple antes de ceder el puesto a John Ternus, y el mercado presta especial atención a la guía que deje para los próximos trimestres. Las expectativas apuntan a un crecimiento sólido de ingresos por iPhone, cercano a 20% interanual, impulsado por la familia iPhone 17, junto con un negocio de Servicios que continúa marcando récords. El mercado de opciones descuenta un movimiento cercano a 3.7% en cualquier dirección tras el reporte, una cifra que refleja certeza más que nerviosismo, ya que Apple ha superado expectativas en ocho trimestres consecutivos.

AWS y el gasto de capital de Amazon

Amazon enfrenta un examen distinto, el crecimiento de AWS ha vuelto a acelerarse tras varios trimestres flojos pero la atención del mercado está puesta en el gasto de capital. La compañía guio 200,000 millones de dólares en inversión para 2026, y se espera que eleve esa cifra este jueves justo después de que Alphabet hiciera lo mismo la semana pasada y provocara una caída de 7% en su acción, además de debilidad generalizada entre las tecnológicas que más invierten en infraestructura de inteligencia artificial. Si Amazon repite ese patrón, el impacto sobre el índice podría notarse rápido.

Por qué sí podrían mover al índice, y por qué no

El argumento a favor es sencillo, el Nasdaq 100 se calcula por capitalización de mercado modificada, así que entre más grande es una empresa, mayor es su influencia directa sobre el nivel del índice. Apple y Amazon están entre las compañías más grandes del mundo, y una sorpresa relevante en ingresos, márgenes o guía futura se traduce casi de inmediato en puntos para el índice.

El argumento en contra tiene que ver con la diversificación interna, el Nasdaq 100 también incluye a Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet y Broadcom, entre otras, y el reglamento del propio índice limita que una sola acción supere 14% de ponderación, además de recortar el peso conjunto de las cinco mayores si se dispara por encima de ciertos umbrales. Esto amortigua el efecto de una sola compañía, por más grande que sea, y explica por qué en ocasiones Apple o Amazon se mueven con fuerza en el día y el índice apenas lo refleja.

La diferencia con los semiconductores

Aquí conviene distinguir el rol de cada grupo dentro del mismo índice, empresas como Nvidia, Broadcom o AMD venden directamente la infraestructura que hace posible la inteligencia artificial, chips, memoria, capacidad de cómputo, así que sus resultados dependen de cuánto invierten en ese hardware compañías como la propia Amazon, Microsoft o Meta. Apple y Amazon, en cambio, están del otro lado de esa relación, son compradoras y usuarias de esa infraestructura para sus propios servicios desde la nube de AWS hasta las funciones de inteligencia artificial en el iPhone.

Esto crea una relación indirecta pero real entre ambos grupos, si Amazon anuncia más gasto de capital, en teoría beneficia a los fabricantes de chips, aunque castigue a la propia acción de Amazon en el corto plazo por preocupar a los inversionistas sobre el retorno de esa inversión. Es la misma tensión que ya vivió Alphabet la semana pasada, y que el mercado observará de cerca en el reporte de Amazon este jueves.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.