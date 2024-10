Resumen diario: Las lecturas macroeconómicas mixtas de EE. UU. siguen presionando a Wall Street; Bitcoin cae un 3%, Gas natural sube

El jueves, la mayoría de los índices europeos registraron caídas. La debilidad en el sector de la moda y los bienes de lujo afectó a la confianza en Francia, donde el CAC40 cayó más de un 0,92% y las acciones de Hermes cayeron más de un 7%. Al mismo tiempo, el FTSE100 británico cayó un 0,34% y el DAX alemán sumó un 0,02%.

Wall Street también está dominado por las caídas. Los mayores perdedores en este momento son los índices Dow Jones y Russell 2000, que pierden casi un 0,75%. Al mismo tiempo, el S&P 500 cae un 0,43%. El Nasdaq, por el contrario, se comporta mucho mejor y actualmente suma un 0,1%. Las caídas en este mercado se desencadenaron principalmente por lecturas dispares de los datos macroeconómicos de los EE. UU. Las acciones del revendedor de autos usados ​​Copart y del gigante tecnológico Hewlett Packard Enterprises cayeron un 7% y un 5% respectivamente después de los resultados trimestrales que no cumplieron con las expectativas de Wall Street. Nvidia sube un 0,3% mientras que Tesla sube un 4% en el día de FSD, Tesla-bot y Robotaxi programado para el 10 de octubre

Los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron 2 puntos básicos hoy a 3,74%, ya que continúa la presión sobre el dólar estadounidense, con el EUR - USD cotizando un 0,17% más alto a 1,11. En el mercado de divisas en general, el dólar neozelandés y el yen japonés son los de mejor desempeño. El dólar canadiense, sin embargo, se negocia bajo presión a la baja. Los datos macroeconómicos de EE. UU. de hoy resultaron estar muy por debajo de las previsiones, excepto la lectura de servicios ISM de agosto, aunque incluso en su caso la escala de la sorpresa positiva fue rastreable

El informe de Challenger sobre despidos en la economía estadounidense indicó los mayores recortes de empleo desde el primer trimestre de 2023, especialmente en la industria tecnológica. La lectura indicó 75.800 frente a los 25.800 anteriores

El cambio de empleo privado se situó en 99.000 frente a los 143.500 previstos, tras los 122.000 anteriores, muy por debajo de las expectativas

Los datos de servicios del S&P ISM de agosto indicaron 51,5, frente a las 51,4 expectativas, tras las 51,4 de julio. El subíndice de precios subió a 57,6, aunque los inversores esperaban una caída a 56 tras las 57 del mes anterior.

Los pedidos aumentaron ligeramente, de 52,4 a 53, mientras que el empleo cayó a 50,2 frente a las 51,1 de la lectura anterior. El subíndice de actividad resultó ligeramente más débil de lo previsto, pero aún muy por encima del límite de 50 puntos

El petróleo borró las ganancias, inicialmente apoyado por informes de que la OPEP+ pospuso un aumento de producción de 2 meses; finalmente cayó después de que un informe de API mostrara inventarios de gasolina estadounidenses más altos de lo esperado. El Petróleo y el WTI se negocian sin cambios.

El gas natural sube un 6,2% después de un informe de la EIA menor de lo esperado sobre el cambio en los inventarios estadounidenses de la materia prima.

Las criptomonedas se negocian en otra sesión débil; Bitcoin cae un -3% y los inversores siguen viendo salidas netas de los ETF estadounidenses, mientras que la demanda de las llamadas altcoins sigue siendo baja

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, comentó que '(...) El mercado laboral ya no parece una fuente de presión inflacionaria (...) se ha vuelto menos ajustado, pero sigue creando puestos de trabajo. Todos los indicios del gasto de consumo e inversión son sólidos'.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "