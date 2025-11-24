Resumen diario: Las tecnológicas lideran el rally en Wall Street; el dólar permanece estable pese al tono dovish de la Fed (24.11.2025)

- El Nasdaq 100 encabeza las alzas en medio del optimismo impulsado por el sector tecnológico en Wall Street.
- El yen extiende sus caídas en una sesión relativamente tranquila para el mercado de divisas.
-
La euforia del sector tecnológico borró todas las caídas del jueves en Wall Street. El Nasdaq 100 lidera las subidas (+2,5%), seguido por el Russell 2000 (+1,7%), impulsados por la renovación de expectativas de un recorte de tasas en diciembre en EE. UU. El S&P 500 (+1,6%) y el Dow Jones (+0,65%) también cotizan al alza.
-
Las acciones de Alphabet superan los 300 USD (+6%), respaldadas por el lanzamiento de su nuevo modelo de IA Gemini 3 y un contrato de servicios en la nube con la OTAN. Christopher Waller, de la Reserva Federal, apoyó un recorte en diciembre, citando debilidad persistente en el mercado laboral y expectativas de inflación moderadas, aunque advirtió sobre divisiones internas en la Fed y mayor incertidumbre a partir de enero.
-
Los futuros de índices europeos cotizan mayormente a la baja. El CAC 40 lidera las caídas (-0,6%) debido al retroceso de las acciones de defensa tras nuevas propuestas de paz en Ucrania. El FTSE 100 (-0,35%), el SMI 20 (-0,3%) y el FTSE MIB (-0,2%) también retroceden. Solo el DAX (+0,1%) y el IBEX 35 (+0,3%) muestran avances modestos.
-
Las acciones de Novo Nordisk caen a un mínimo de cuatro años (-5,3%) después de que los ensayos de semaglutida para el Alzheimer no lograran frenar el deterioro cognitivo, pese a mejoras en biomarcadores. Los inversores ven esto como otro revés en medio de caídas previas y una creciente competencia en el mercado de medicamentos para obesidad y diabetes. Los resultados preliminares se publicarán en diciembre; los datos completos en 2026.
-
El índice de clima empresarial Ifo de Alemania cayó inesperadamente de 88,4 a 88,1 (consenso Bloomberg: 88,5).
-
El mercado FX muestra un inicio relativamente estable, con el índice dólar plano, con una moderación de la debilidad frente a la mayoría de divisas en un entorno dovish, pero con avances frente al MXN y amplia debilidad del JPY. El euro a dolar estadounidense sube un 0,1% hasta 1,152.
-
Los metales preciosos operan al alza, parcialmente impulsados por compras en ETFs:
- Platino: +2,25%, apoyado por informes de escasez persistente.
- Oro: +1,1% hasta 4.113 USD/oz
- Plata: +1,9% hasta 50,95 USD/oz
-
El Brent y el WTI rebotan alrededor de 1,4%, rompiendo una racha de tres días de caídas, mientras que el gas natural retrocede -1,3% tras el repunte previo. Bitcoin se estabiliza tras la venta reciente (+0,5% hasta ~88.350 USD); Ethereum sube 3,8% hasta 2.950 USD.
_____
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "