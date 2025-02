Resumen diario: Los datos macroeconómicos generan preocupaciones sobre la perspectiva económica 🔎📌

Wall Street cierra la semana con una corrección tras una sorpresa negativa en los datos de PMI. Los índices S&P 500 (-1,15%), Nasdaq (-1,65%), Dow Jones (-1,63%) y Russell 2000 (-2,22%) registraron caídas.

La actividad empresarial en EE.UU. casi cayó en contracción. El PMI compuesto cayó inesperadamente a 50,4 en febrero (pronóstico: 53,2; previo: 52,7), debido principalmente a la incertidumbre sobre los cambios en el gasto del gobierno federal y el impacto económico de los aranceles impuestos por Donald Trump.

El sentimiento del consumidor también se desplomó. Los índices de sentimiento y expectativas de la Universidad de Michigan cayeron inesperadamente (a 64,7 y 64, respectivamente) debido a preocupaciones sobre las presiones inflacionarias.

El sentimiento en Europa fue mixto hoy. El DAX de Alemania y el FTSE 100 del Reino Unido cerraron la sesión con caídas (-0,12% y -0,04%, respectivamente), mientras que se registraron alzas en el CAC 40 de Francia (+0,39%), el FTSE MIB de Italia (+0,45%) y el SMI de Suiza (+1,1%).

Los datos del PMI de la Eurozona también fueron mixtos. El índice compuesto mantuvo un crecimiento marginal respecto al mes pasado (50,2), pero el contraste entre la manufactura débil y el sector servicios, que ha estado sosteniendo el índice, está comenzando a debilitarse.

Los principales problemas en la Eurozona siguen siendo la baja demanda, lo que genera recortes de empleo.

El oro sube un 0,05% hasta los $2.940 por onza troy, recuperándose ligeramente. El aumento en los precios del oro refleja preocupaciones sobre el impacto de las políticas de Donald Trump en la economía de EE.UU. y la global.

El dólar estadounidense y el yen japonés son las monedas más fuertes del G10 hoy. El índice del dólar sube un 0,28%, el EUR/USD cae un 0,36% y el USD/JPY avanza un 0,25%.

El yen está respaldado principalmente por expectativas sobre la política monetaria de Japón tras la publicación de datos de inflación superiores a lo esperado.

El petróleo WTI cae un 2,80% hasta los $70,50 por barril. La caída se debe a preocupaciones de los inversores sobre el estado de la economía de EE.UU. tras la publicación de datos macroeconómicos débiles. Las políticas de Trump comienzan a reflejarse en los indicadores económicos clave, como los informes de PMI y de la Universidad de Michigan de hoy.

Las criptomonedas borran sus alzas previas. La caída está impulsada por un menor sentimiento en Wall Street y el robo de casi $1.400 millones en Ethereum desde la billetera oficial de ByBit. El Bitcoin cae un 1,40% hasta los $97.000, Ethereum baja un 2,00% hasta los $2.685 y el mercado general de altcoins desciende un 1,85%, con una capitalización total de $888.000 millones.

