Resumen diario: Los mercados caen tras digerir las alzas del sector minorista

El S&P 500 cayó un 0,7% , retrocediendo desde su récord histórico, con las acciones del sector minorista y tecnológico liderando la caída. El índice había logrado su tercer cierre récord de 2025 el día anterior. El Promedio Industrial Dow Jones registró la mayor caída entre los principales índices, perdiendo un 1,4% o alrededor de 600 puntos . El Nasdaq Composite y el Nasdaq 100 bajaron un 0,8% , arrastrados por la debilidad del sector tecnológico. El Russell 2000 cayó un 1,2% , reflejando una debilidad más amplia en el mercado, extendiéndose a empresas más pequeñas.

cayeron un después de que la empresa emitiera una previsión de beneficios inferior a lo esperado para el año fiscal 2026, proyectando un beneficio ajustado por acción de frente a los esperados por los analistas. A pesar de esto, la compañía reportó sólidos resultados en el cuarto trimestre, con un crecimiento de y un aumento del . cayó un tras el anuncio del secretario de Defensa Hegseth sobre una . Las acciones de Carvana bajaron un 11% , a pesar de superar las estimaciones generales, ya que los inversores se enfocaron en la presión sobre los márgenes de beneficio bruto y el menor volumen mayorista. Por otro lado, Shake Shack subió un 14% tras reportar un crecimiento del 3,7% en las ventas comparables de enero , a pesar de los desafíos climáticos. Además, la compañía elevó su previsión de EBITDA ajustado para 2025 a $205-215 millones .

aumentaron a , ligeramente por encima de la previsión de , mientras que las alcanzaron . El presidente de la Reserva Federal de Chicago , Goolsbee, sugirió que los próximos datos de inflación del PCE podrían no ser tan preocupantes como las recientes cifras del IPC , aunque expresó preocupación por el impacto potencial de los aranceles. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta , Bostic, proyectó dos recortes de tasas de interés en 2025 , pero enfatizó la necesidad de vigilancia ante la incertidumbre en la política monetaria. Los mercados continúan ajustando sus expectativas de recortes de tasas mientras los funcionarios de la Fed mantienen una postura cautelosa sobre la evolución de la inflación.

bajaron a desde , aunque las cayeron a su nivel más bajo del año, con una caída del y del . El petróleo WTI superó los $73 por barril , impulsado por posibles restricciones de suministro debido a la reducción de los flujos del oleoducto kazajo y las consideraciones de la OPEP+ . La EIA informó que los inventarios de crudo aumentaron en 4,63 millones de barriles , superando las previsiones de 3,2 millones .

superó los , impulsado por posibles restricciones de suministro debido a la reducción de los flujos del oleoducto kazajo y las consideraciones de la . La informó que los , superando las previsiones de . El gas natural cayó más del 5% en la sesión de hoy. Los precios han seguido una trayectoria descendente desde el inicio de la jornada , y ni siquiera el informe de la EIA , que indicó una caída en los inventarios mayor a la esperada, logró revertir la tendencia. El cambio semanal de inventarios fue de -196 mil millones de pies cúbicos , frente a los -193 mil millones esperados .

cayó más del en la sesión de hoy. Los precios han seguido una , y ni siquiera el informe de la , que indicó una caída en los inventarios mayor a la esperada, logró revertir la tendencia. El cambio semanal de inventarios fue de , frente a los . El oro alcanzó nuevos máximos históricos , ya que los inversores buscaron activos refugio en medio de tensiones geopolíticas.

alcanzó , ya que los inversores buscaron activos refugio en medio de tensiones geopolíticas. El índice del dólar estadounidense se debilitó un 0,6% frente a una canasta de principales monedas. El yen japonés fue la moneda más fuerte del día, con una ganancia del 1,2% frente al dólar estadounidense .

Finalmente, la perspectiva del gasto del consumidor sigue siendo incierta, tras la cautelosa previsión de Walmart, lo que podría indicar desafíos más amplios en el sector minorista.

