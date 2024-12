Resumen diario: los mercados se mantienen cautelosos a la espera del IPC de EE. UU. 🔨

Las acciones estadounidenses muestran un desempeño mixto el martes, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo un 0,4%, el S&P 500 cotizando sin cambios y el NASDAQ Composite subiendo un 0,5%.

Las acciones de Oracle han caído más del 8% después de que los beneficios trimestrales de la empresa de la nube no alcanzaran las estimaciones en medio de una mayor competencia en el sector.

Los mercados de criptomonedas se enfrentan a amplias caídas, con Ethereum liderando las caídas con un -4,94% ($3,526.30), ZCASH cayendo un 4,88%, FANTOM cayendo un 4,59% y Binance Coin cayendo un 4,35% a $647.68.

Bitcoin ha caído un 2,57% a $94,368.50, mientras que AAVE muestra una relativa resistencia con una caída menor del 0,77% a $249.69.

Los accionistas de Microsoft rechazaron una propuesta para aceptar Bitcoin como una forma adicional de inversión del excedente financiero. Esta propuesta, aunque fuertemente apoyada por Michael Saylor (CEO de MicroStrategy), no fue adoptada por la compañía. Esto estaba en línea con las recomendaciones anteriores de Microsoft para la reunión de hoy.

Los precios del petróleo se negocian sin cambios, con el WTI a $ 68,38 por barril y el Brent a $ 72,08 por barril, mientras los operadores evalúan las tensiones en Medio Oriente y las perspectivas económicas de China.

Los precios del gas natural han retrocedido a alrededor de $ 3,0 / MMBTU, borrando la mayor parte de las ganancias de apertura de esta semana a pesar del alto consumo estadounidense.

Las acciones de Eli Lilly han subido después de anunciar un nuevo programa de recompra de acciones de $ 15 mil millones y aumentar su dividendo en un 15%.

Las acciones de Alaska Air han subido un 14% después de que la aerolínea aumentara su pronóstico de ganancias del cuarto trimestre debido a la sólida demanda de viajes.

Las acciones de Walgreens Boots Alliance subieron más del 20% tras la información sobre una posible adquisición por parte de la firma de capital privado Sycamore Partners, que podría concretarse a principios del próximo año.

La productividad estadounidense se mantuvo estable en el 2,2% como se esperaba, mientras que los costos laborales se situaron en el 0,8%, por debajo del pronóstico del 1,25%.

Los analistas de Bank of America pronostican una posible caída a corto plazo en el S&P 500 a pesar de la estacionalidad alcista de diciembre, citando indicadores técnicos que muestran un agotamiento alcista.

Boeing entregó solo 13 aviones comerciales en noviembre, lo que marca su total mensual más bajo en cuatro años después de una huelga de 53 días.

Los mercados están esperando los datos del IPC de EE. UU. del miércoles, y se espera que la inflación general aumente al 2,7% desde el 2,6% interanual.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. informó un aumento del 34% en las ventas de noviembre, lo que refleja la fuerte demanda continua de los negocios relacionados con la IA.

La inflación alemana se confirmó en el 2,2% interanual en noviembre, con un descenso de los precios mensuales del 0,2%, como se esperaba.

Designer Brands Inc. ha recortado su previsión de beneficios ajustados por acción para todo el año, mientras que MongoDB cayó un 10% a pesar de haber aumentado su previsión anual.

