Resumen diario: los semiconductores acaparan Wall Street

Estados Unidos

La sesión del jueves en Wall Street comenzó con fuertes caídas, que en algunos momentos se acercaron al 3% en el Nasdaq 100. La presión vendedora se moderó con el paso de las horas, y las caídas se redujeron hasta cerca del 1% en los principales índices. El S&P 500 cae alrededor de 0,6%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede 1%. El Dow Jones y el Russell 2000 muestran un mejor desempeño, con alzas cercanas al 0,2%. La clara divergencia entre índices apunta a una naturaleza concentrada de las preocupaciones del mercado. El foco está en las compañías hiperescalares y de software como servicio. Esto es negativo para la valorización del mercado en general, ya que estas empresas representan más de la mitad de los principales índices.

JPMorgan también apunta al desapalancamiento por parte de inversionistas minoristas, un movimiento especialmente intenso en acciones tecnológicas.

El mercado considera que el conflicto en Irán está prácticamente terminado, algo que ya se refleja en los precios. Continúan los trabajos para firmar un acuerdo final, con ambas partes teniendo plazo hasta el 21 de agosto.

Micron Technology: El fabricante de memorias publicó resultados fenomenales. La acción sube 20% en la apertura, aunque reduce el avance a 10% a medida que avanza la sesión.

La compañía generó ingresos por US$41.460 millones y un beneficio por acción de US$25,11, lo que representa un aumento de más del 100% frente al trimestre anterior y supera en más de una decena porcentual la mediana de las expectativas del mercado. Los sólidos resultados también están dando soporte a otros productores del sector.

Un posible problema es que nuevos aumentos hiperbólicos en los precios de las memorias señalan una presión creciente sobre los presupuestos de inversión de las compañías hiperescalares, lo que pesa sobre el mercado en general.

El sentimiento eufórico hacia los semiconductores también impulsa a Qualcomm, que proyecta ventas por US$15.000 millones en el segmento de centros de datos, llevando a la acción a subir 8%.

BlackBerry: La compañía publicó previsiones optimistas para el cierre de año, con ingresos que deberían verse respaldados por el gasto en infraestructura. La acción sube 7%.

Wendy’s: La compañía continúa rebotando desde mínimos de valorización impulsada por compras de inversionistas minoristas, en medio del optimismo sobre el desempeño futuro de una nueva “acción meme”. La acción sube cerca de 10%.

IBM: La compañía presentó el primer prototipo de chip con tecnología inferior a 1 nanómetro.

Apple: La compañía subió los precios de sus productos, citando una importante escasez de chips de memoria, por los cuales la electrónica de consumo debe competir con los centros de datos de inteligencia artificial. El mercado ve una posible presión sobre los márgenes y/o menores ventas. La acción cae alrededor de 5%.

Datos macroeconómicos en Estados Unidos

La inflación PCE subió a 4,1%, en línea con las expectativas del mercado. Esto no debería afectar de forma drástica la trayectoria de tasas descontada en Estados Unidos. Vale la pena destacar que la inflación PCE subyacente no solo es significativamente menor, sino que además se estabilizó antes, lo que podría implicar que el aumento de precios es temporal.

El crecimiento económico sorprendió al alza: el PIB de Estados Unidos del primer trimestre creció 2,1%, frente al 1,6% esperado.

Los salarios y el gasto personal también aumentaron 0,7%.

Las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron sobre las 200.000, pero estuvieron por debajo de las expectativas.

Las preocupaciones podrían estar relacionadas con el gasto del consumidor y los pedidos de bienes duraderos, que estuvieron claramente por debajo de lo esperado.

Europa

Los índices europeos registran alzas moderadas, impulsadas principalmente por la rápida caída de los precios del petróleo. Los avances van desde 0,5% hasta 1,2%, con Alemania liderando. El DAX sube más de 1,2%.

El sentimiento positivo hacia los semiconductores también se está trasladando a Europa. ASML Holding e Infineon Technologies suben con fuerza, cerca de 3%.

Datos macroeconómicos en Europa

El crecimiento económico de España se ubicó en 2,7% interanual, en línea con las expectativas del mercado.

Divisas

En el mercado cambiario, la libra lidera las alzas. Esto se da tras la trayectoria descontada de una transferencia de poder luego de la renuncia de Keir Starmer. Andy Burnham es el favorito. La libra se fortalece cerca de 0,2% frente al dólar y el yen.

Las monedas de Nueva Zelanda y Australia también avanzan tras una sorpresiva alza del empleo en Australia. El dólar australiano y el dólar neozelandés suben alrededor de 0,2% frente al dólar estadounidense.

Materias primas

Entre las materias primas agrícolas, el cacao registra fuertes alzas. El avance de casi 5% está impulsado por preocupaciones sobre las próximas cosechas en África Occidental.

Las materias primas energéticas muestran leves avances; el petróleo sube 2%. A pesar de las amenazas de Irak de abandonar la OPEP para aumentar la producción, otra fuerte caída en los inventarios de petróleo de Estados Unidos compensa ese impacto. El Brent vuelve a US$75 por barril.

Los sólidos datos económicos de Estados Unidos dan soporte a los metales industriales; el cobre sube 2%. Entre los metales preciosos, la plata avanza más de 1%.

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