Resumen diario: Magnificent 7 lastra a Wall Street, el dólar recupera fuerza y las criptomonedas caen (18.02.2025)

El sentimiento en Wall Street tras el largo fin de semana es claramente mixto. El S&P 500 se mantiene estable: la mayoría de las empresas del índice registran alzas, pero el resultado de hoy se ve afectado por el desempeño débil de los Magnificent 7 (Meta: -3.7%, Amazon: -2.1%, Alphabet: -1.2%, Tesla: -1.3%). El Nasdaq está revirtiendo su tendencia (-0.38%) después de superar la parte superior de un rango de consolidación que ha estado en vigor desde diciembre. El Dow Jones cae un 0.2%, mientras que el Russell 2000 es el único en terreno positivo (+0.32%). Intel sube más de un 9.5% tras informes de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y Broadcom están considerando transacciones separadas que podrían dividir al gigante estadounidense de chips en dos entidades. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las bolsas europeas siguen ampliando sus ganancias. El DAX alemán sube (+0.2%), el CAC 40 francés (+0.21%), el FTSE MIB italiano (+0.58%), el IBEX 35 español (+0.98%) y el SMI suizo (+0.15%). En contraste, el FTSE 100 británico registra una ligera caída (-0.01%). El sentimiento económico en Alemania, según el índice ZEW, mejoró significativamente en el último mes (28, previsión: 20, anterior: 10.3). La inflación en Canadá repuntó en enero, en línea con las expectativas, alcanzando el 1.9% (anteriormente: 1.8%). En el mercado de divisas, el dólar estadounidense domina la jornada (Índice USD: +0.48%). Sin embargo, el dólar canadiense (USDCAD: +0.01%) muestra resistencia, respaldado por la lectura de inflación más alta en Canadá. Por otro lado, el dólar australiano (AUDUSD: -0.11%) cae tras los comentarios de Michelle Bullock, del Banco de la Reserva de Australia (RBA), justificando el recorte de tasas de 25 puntos básicos en el país. Las criptomonedas están cayendo hoy tras los comentarios del CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, en CNBC, donde expresó su decepción con el apoyo institucional al Bitcoin, que cae a 93,800 USD (-2.73%). Ethereum sufre una corrección aún mayor (-5.27%), mientras que otras criptomonedas más pequeñas también retroceden en medio de un escándalo que involucra al presidente de Argentina, quien promocionó una de estas monedas en redes sociales. Los metales preciosos siguen al alza debido a la incertidumbre geopolítica. El oro ha borrado por completo su reciente corrección y sube a 2,033 USD por onza (+1.28%). La plata suma un 1.53%, mientras que el platino y el paladio suben un 0.15% cada uno. Los contratos de materias primas energéticas también registran alzas. El gas natural sube un 10%, el Brent avanza un 0.7% y el WTI aumenta un 0.65%.

