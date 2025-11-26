Resumen diario: nuevo impulso en Wall Street; la plata sube más de 3%

- Mejora del sentimiento en Wall Street, alzas sólidas en los metales preciosos y un rebote en las criptomonedas.
- Mejora del sentimiento en Wall Street, alzas sólidas en los metales preciosos y un rebote en las criptomonedas.
- La sesión del miércoles en los mercados financieros internacionales trajo una nueva mejora del sentimiento en Wall Street, alzas sólidas en los metales preciosos y un rebote en las criptomonedas.
- En estos momentos, el NASDAQ 100 avanza 1%, impulsado por la recuperación de Nvidia y otras compañías del sector de semiconductores e inteligencia artificial. Alphabet, en cambio, registra una corrección bajista.
- CD Projekt superó ampliamente las expectativas del mercado en el tercer trimestre de 2025, al reportar un beneficio neto de 193,5 millones de Złoty polaco, frente a un pronóstico de 159 millones, casi un 22% más. Los ingresos alcanzaron 349,1 millones de Złoty polaco, frente a los 325 millones esperados. Un EBIT de 194,6 millones de Złoty polaco, por encima de los 168 millones estimados, confirma la sólida rentabilidad operativa de la compañía y sugiere que el crecimiento del negocio y el control de costos superaron las previsiones de los analistas.
- Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE. UU. muestran una caída por tercera semana consecutiva. El mercado se vio sorprendido por la disminución, ya que se esperaba un ligero aumento. Los pedidos se han estabilizado en los últimos meses dentro de un rango cercano al ±3%. El incremento reportado estuvo en línea con lo previsto, aunque supone una desaceleración importante respecto a las dos lecturas anteriores.
- La primera ministra británica presentó los puntos centrales de su presupuesto, con una reacción moderadamente positiva del mercado. Tras una caída inicial, el mercado de bonos recibió positivamente la noticia de un mayor margen fiscal para el Reino Unido: los rendimientos bajaron y la libra alcanzó su nivel más alto del día frente al dólar estadounidense.
- El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recortó su tasa oficial (OCR) en 25 puntos base, hasta 2,25%, en línea con lo esperado, probablemente dando el último paso del ciclo de flexibilización iniciado en 2024.
- El mercado de plata enfrenta un problema estructural temporal: las reservas chinas del metal cayeron a su nivel más bajo en una década, mientras que las exportaciones de China a Londres alcanzaron un récord de 660 toneladas en octubre, intensificando la tensión en un mercado ya ajustado. La plata sube casi 3% hoy.
- El cambio semanal en los inventarios de gas natural en EE. UU. fue de -11B; la previsión era -5B y el dato previo -14B. Los inventarios caen ligeramente más rápido de lo esperado, pero la lectura no altera el trasfondo fundamental de un mercado que, pese a la temporada de calefacción, sigue con sobreoferta respecto al promedio de cinco años.
- Al mismo tiempo, las existencias de petróleo crudo aumentaron más de lo previsto, reforzando la sobreoferta existente en este mercado.
- Bitcoin vuelve a superar los £60.000 tras una serie de caídas que llevó a la criptomoneda a sus niveles más bajos desde abril.
- En el mercado FX, las divisas antipodas son las de mejor desempeño hoy, mientras que activos refugio como el dólar estadounidense y el yen japonés muestran debilidad.
______
👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí
Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
La plata marca nuevos máximos históricos
Intel sube por rumores de chips para Apple
Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "