Resumen diario: Sentimiento nervioso al final de la semana, las acciones intentan reducir las pérdidas. 📌

Los índices recortan pérdidas iniciales al cierre de la sesión. En el momento de la publicación, el S&P 500 cae un 0,18% , el Nasdaq 100 baja un 0,40% y el Russell 2000 pierde un 0,15% .

También se observa una venta masiva en los mercados de bonos, el dólar y las criptomonedas. Esencialmente, los inversores mantienen el sentimiento negativo que ha prevalecido durante la semana. No obstante, hay intentos de rebote visibles.

Los datos de empleo en EE. UU. fueron ligeramente inferiores a lo esperado (151.000 nuevos puestos frente a un pronóstico de 160.000), pero la desviación relativamente pequeña del consenso (en contraste con la fuerte caída en la encuesta ADP) ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la estanflación. La tasa de desempleo subió del 4,0% al 4,1% , y los gastos de los hogares aumentaron un 0,4% mensual (frente al 0,5% esperado ) y un 2,9% interanual (frente al 3,4% esperado ).

Jerome Powell enfatizó que la economía estadounidense está bien posicionada. La inflación sigue en camino de alcanzar su objetivo y el mercado laboral está equilibrado. La política arancelaria representa un posible riesgo inflacionario, pero la Reserva Federal no reaccionará de forma exagerada a una única lectura de datos.

Los mercados bursátiles europeos cerraron la semana mayormente en rojo. El DAX alemán cayó un 1,75% , el CAC 40 francés bajó un 0,95% , el FTSE MIB italiano cedió un 0,5% y el FTSE 100 británico perdió un 0,03% . Mientras tanto, el IBEX 35 español subió un 0,17% , el Swiss Market Index (SMI) suizo avanzó un 0,36% y el WIG 20 polaco ganó un 0,14% .

El Bitcoin cae un 1,71% hasta los 88.300 dólares , a pesar del anuncio de Donald Trump sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. En el momento de la publicación, se está llevando a cabo la primera conferencia de la Casa Blanca sobre criptomonedas.

El mercado no reaccionó con optimismo al anuncio de la reserva de Bitcoin , ya que Trump decidió, por el momento, asignar solo aquellos Bitcoin que ya están en posesión del gobierno estadounidense.

Además, el aumento de esta reserva no se realizará a través de la compra de nuevos Bitcoin en el mercado con dinero de los contribuyentes estadounidenses. Esta información enfrió las expectativas de los inversores que esperaban que EE. UU. invirtiera miles de millones en nuevas adquisiciones de Bitcoin.

En el mercado de divisas, las monedas europeas lideran. El euro sigue fortaleciéndose frente al dólar (EUR/USD: +0,43%) , al igual que la libra esterlina (GBP/USD: +0,4%) y el franco suizo (CHF/USD: +0,35%) . La corona sueca es la que más se aprecia (-0,7% contra el dólar estadounidense) . El dólar canadiense, por otro lado, pierde valor a pesar del tono más moderado de Trump sobre los aranceles (USD/CAD: +0,7%) , al igual que las divisas de Oceanía, (AUD/USD: -0,6% y NZD/USD: -0,7%) .

El petróleo Brent y el WTI repuntan tras las amenazas de Trump sobre posibles sanciones contra Rusia (1% y 1,15% respectivamente) . Los futuros de gas natural caen un 1,9% , en medio de previsiones de temperaturas más altas en el este de los Estados Unidos.

El oro cae un 0,10% hasta los 2.907 dólares por onza, recortando parte de las alzas registradas más temprano. La venta masiva en el mercado de valores y la búsqueda de liquidez también están ejerciendo presión vendedora sobre el oro.

