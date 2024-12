Resumen diario: sesión de Wall Street acortada con volatilidad reducida, bonos estadounidenses vuelven a niveles preelectorales 📄

Los índices estadounidenses cerraron con beneficios moderados. La sesión de contado en Wall Street se acortó hoy debido al feriado de Acción de Gracias de ayer.

El índice tecnológico Nasdaq 100 subió un 0,50% y está probando el nivel de 21.000 puntos, el S&P 500 cotiza un 0,35% más alto a 6.050 puntos, mientras que los futuros del Russell 2000 registraron ligeras caídas en una corrección después de beneficios anteriores.

El optimismo es particularmente fuerte en el sector de semiconductores. Nvidia subió un 3,0% y TSMC subió un 2,6%. El sector de TI también está teniendo un buen desempeño, con la excepción de Microsoft, que bajó un 0,1%, recuperándose ligeramente de caídas anteriores más profundas.

El sentimiento más débil en torno a las acciones de Microsoft se debe al informe de Bloomberg de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha iniciado una investigación antimonopolio sobre la empresa. La investigación se centra en las prácticas comerciales de Microsoft en computación en la nube e inteligencia artificial.

El informe del PIB del tercer trimestre de Canadá cumplió las expectativas con un 1,0% (anteriormente: 2,2%). La desaceleración del crecimiento del PIB pone de relieve algunos desafíos para una mayor expansión económica. En una reacción inicial a los datos, el dólar canadiense se debilitó frente al dólar estadounidense.

Se observa una reversión del sentimiento posterior a las elecciones en los bonos estadounidenses a 10 años, con rendimientos que caen por debajo del 4,19%, borrando por completo los aumentos de principios de noviembre. También se observaron descensos en los rendimientos de los bonos alemanes (-1,83%) y japoneses (-0,76%).

Los índices bursátiles europeos mostraron un sentimiento positivo para cerrar la semana. El DAX de Alemania cerró la sesión con ganancias de más del 1%, el CAC40 de Francia subió un 0,8% y el IT40 de Italia y el SMI de Suiza ganaron un 0,5%.

En el mercado de metales preciosos, la plata experimentó un fuerte repunte, subiendo más del 1,4% hoy. El oro aumentó un 0,8%, mientras que el platino subió un 1,6%.

En el mercado de criptomonedas, hubo una ligera recuperación. El bitcoin subió un 1,70% a 97.300 dólares, mientras que el ethereum registró un aumento menor del 0,40% a 3.590 dólares.

La moneda del G10 más fuerte hoy fue el yen japonés, subiendo casi un 1,3%.

