Resumen diario: suspensión arancelaria extendida hasta el 1 de agosto 📃

Los 铆ndices estadounidenses retroceden en la primera sesi贸n de la semana, tras el fin de semana largo por el D铆a de la Independencia.

A pesar de la extensi贸n de la suspensi贸n mutua de aranceles hasta el 1 de agosto, los inversores estadounidenses mantienen la cautela respecto a un posible desenlace positivo en las negociaciones comerciales en curso.

Trump declar贸 que impondr谩 aranceles del 25% a Jap贸n y Corea del Sur, lo que provoc贸 un repunte notable en los pares USD/JPY y USD/KRW . Subray贸 que cualquier incremento arancelario por parte de estos pa铆ses recibir铆a una respuesta proporcional por parte de Estados Unidos.

y . Subray贸 que cualquier incremento arancelario por parte de estos pa铆ses recibir铆a una respuesta proporcional por parte de Estados Unidos. A poco m谩s de dos horas del cierre de la sesi贸n, el S&P 500 cae un 0,3%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede algo menos del 0,2%, aunque las ca铆das fueron significativamente mayores al inicio de la jornada.

cae un 0,3%, mientras que el retrocede algo menos del 0,2%, aunque las ca铆das fueron significativamente mayores al inicio de la jornada. Los mercados europeos vivieron una sesi贸n s贸lida, con el DAX (Alemania) subiendo m谩s de un 1%.

subiendo m谩s de un 1%. Seg煤n fuentes confiables cercanas a la Casa Blanca, Estados Unidos no tiene previsto imponer de forma inmediata nuevos aranceles del 10% a los pa铆ses miembros del bloque BRICS, incluso si adoptan posturas pol铆ticas contrarias a los intereses estadounidenses.

Las acciones de Tesla caen m谩s de un 7% hoy, en medio del aumento de tensiones entre Trump y Elon Musk , quien ha anunciado la formaci贸n de un nuevo partido pol铆tico en EE. UU.

caen m谩s de un 7% hoy, en medio del aumento de tensiones entre Trump y , quien ha anunciado la formaci贸n de un nuevo partido pol铆tico en EE. UU. Musk present贸 la creaci贸n del America Party , una nueva iniciativa pol铆tica destinada a desafiar el dominio del llamado "Unipartido" (la estructura tradicional dem贸crata-republicana). Las principales propuestas del partido incluyen la responsabilidad fiscal, la libertad de expresi贸n, reformas de gobernanza impulsadas por inteligencia artificial y pol铆ticas pronatalistas.

, una nueva iniciativa pol铆tica destinada a desafiar el dominio del llamado "Unipartido" (la estructura tradicional dem贸crata-republicana). Las principales propuestas del partido incluyen la responsabilidad fiscal, la libertad de expresi贸n, reformas de gobernanza impulsadas por inteligencia artificial y pol铆ticas pronatalistas. Tras la extensi贸n de la suspensi贸n arancelaria, el d贸lar estadounidense recuper贸 parte de las p茅rdidas iniciales. El par EUR/USD cay贸 por debajo del nivel de 1,1700. El sentimiento alcista en torno al d贸lar tambi茅n se vio reforzado por las declaraciones del secretario del Tesoro, Bessent , quien enfatiz贸 que las tasas de inter茅s elevadas no son responsabilidad exclusiva de Powell , sino de todo el comit茅 con derecho a voto que respalda la decisi贸n de mantenerlas sin cambios.

cay贸 por debajo del nivel de 1,1700. El sentimiento alcista en torno al d贸lar tambi茅n se vio reforzado por las declaraciones del secretario del Tesoro, , quien enfatiz贸 que las tasas de inter茅s elevadas no son responsabilidad exclusiva de , sino de todo el comit茅 con derecho a voto que respalda la decisi贸n de mantenerlas sin cambios. El precio del petr贸leo se torn贸 positivo, con un alza superior al 1% pese a haber iniciado con un hueco bajista. Se espera que la OPEP+ aumente su producci贸n en 550.000 barriles diarios en agosto, incluyendo un incremento de 300.000 barriles diarios por parte de los Emiratos 脕rabes Unidos . En comparaci贸n, los aumentos de producci贸n en mayo, junio y julio superaron ligeramente los 400.000 barriles diarios.

aumente su producci贸n en 550.000 barriles diarios en agosto, incluyendo un incremento de 300.000 barriles diarios por parte de los . En comparaci贸n, los aumentos de producci贸n en mayo, junio y julio superaron ligeramente los 400.000 barriles diarios. El mercado de criptomonedas registra un leve descenso en la jornada, aunque Bitcoin se mantiene elevado, en torno a los 108.000 d贸lares .

se mantiene elevado, en torno a los . Strategy anunci贸 una nueva ronda de financiaci贸n por 4.200 millones de d贸lares. El capital se recaudar谩 mediante la emisi贸n de acciones preferentes Serie A con una tasa de inter茅s del 10,00%, que se cotizar谩n en Nasdaq bajo el s铆mbolo STRD. 聽 __________ Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "