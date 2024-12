Resumen Diario: Venta masiva en Wall Street tras Navidad, rendimientos alcanzan máximos de medio año, el USD se mantiene plano (27.12.2024)

El mercado de valores de EE. UU. muestra debilidad postnavideña hoy, con caídas significativas en todos los principales índices. El S&P 500 baja un 1.5%, el Dow Jones ha caído un 1% y el Nasdaq 100 pierde alrededor de un 1.8%.

En los mercados europeos , hay un poco más de optimismo. El rebote postvacacional es visible en el CAC40, que sube un 1%, el SMI suizo, que gana un 0.9%, y el DAX alemán, que sube un 0.7%.

El mercado de criptomonedas tuvo una sesión mixta. Bitcoin cayó por debajo de los 94,500 dólares (-1.15%) a pesar de las noticias positivas sobre ETF de Bitcoin (+469 millones). Solana también cayó (-1.25%), mientras que Ethereum logró ganancias (+0.8%).

tuvo una sesión mixta. Bitcoin cayó por debajo de los 94,500 dólares (-1.15%) a pesar de las noticias positivas sobre ETF de Bitcoin (+469 millones). Solana también cayó (-1.25%), mientras que Ethereum logró ganancias (+0.8%). Entre las monedas del G10 , la corona sueca (SEK: +0.4%) y la libra esterlina (GBP spot: +0.32%) son las más fuertes hoy. El dólar estadounidense muestra solo correcciones leves (USIDXY: -0.09%), mientras que el dólar canadiense cae un 0.15%, presionado por comentarios recientes de Donald Trump sugiriendo que Canadá podría convertirse en un estado de EE. UU. para evitar aranceles.

Las ganancias predominan en el mercado de materias primas , con volatilidad impulsada principalmente por el informe de la EIA. El gas natural (NATGAS) sube un 0.8%, el petróleo crudo WTI suma un 1.3% y los contratos de petróleo operan un 1.2% al alza. Los inventarios de crudo cayeron mucho más de lo esperado la semana pasada (-4.24 millones de barriles; pronóstico: -600k; previo: -934k). Los cambios en el inventario semanal de gas natural quedaron por debajo de lo esperado (-93 mil millones de pies cúbicos; pronóstico: -99 mil millones; previo: -125 mil millones).

Los datos económicos de Japón apuntan a un entorno que respalda un aumento de tasas. La inflación del IPC aumentó al 2.4% (en comparación con el 2.2% del mes anterior), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 2.5%.

Todos los principales metales preciosos están débiles hoy. Los contratos de oro caen más del 0.5%, la plata pierde casi un 1.3%, y el platino lidera las caídas, retrocediendo un 1.7%.

