Resumen diario: Wall Street intenta frenar la caída · El oro cae 1,8% y Bitcoin pierde 4,5%

Los índices en Wall Street intentan frenar la reciente caída, con el Nasdaq 100 avanzando hacia terreno positivo pese a un retroceso de casi el -1,5% al inicio de la sesión. Las acciones de Micron se disparan hoy después de que analistas de Morgan Stanley elevaran su precio objetivo a un récord de $325 desde los $220 previos, destacando el fuerte repunte en los precios de memoria DDR5, que se han triplicado en el último mes, un nivel no visto desde la década de 1990.
La tecnológica china Alibaba ha sido identificada como proveedora de apoyo tecnológico para “operaciones” militares chinas dirigidas a Estados Unidos, según información de inteligencia citada en un memorando de seguridad nacional de la Casa Blanca. Las acciones de Alibaba extienden hoy su caída.
Tanto las criptomonedas como los metales preciosos retroceden hoy, con el oro cayendo casi 1,8% y Bitcoin bajando casi 5%, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2025.
Los futuros de trigo CBOT cotizan con un fuerte retroceso hoy tras el informe WASDE del USDA, que mostró existencias finales significativamente más altas de lo esperado, en 901 millones de bushels, frente a los 869 millones proyectados. Las existencias de maíz estuvieron en línea con las expectativas, mientras que las de soja fueron ligeramente inferiores (290 millones vs. 302 millones estimados).
El cambio en los inventarios de gas natural EIA (en bcf) se situó en 45B frente a los 34B esperados y 33B previos. La reacción del gas natural a los datos fue moderada; los futuros subieron ligeramente tras el informe.
Según datos de FactSet, el 91% de las empresas del S&P 500 ya ha publicado resultados, y 82% superó las expectativas de beneficios (BPA), mientras que 77% superó las previsiones de ingresos, reflejando un trimestre ampliamente positivo. Con ese 91% ya reportado, el 82% de “EPS beats” se sitúa muy por encima de los promedios de 5 años (78%) y 10 años (75%). Si este dato se mantiene, sería la mejor tasa desde Q3 2021.
Fuente: xStation5
Datos macro de EE. UU. más débiles de lo esperado 📌Ordenes revisadas ligeramente a la baja
El mercado laboral estadounidense muestra recortes moderados según ADP
Suben las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. en la primera lectura tras el cierre del gobierno
🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (18.11.2025)
