Resumen diario: Wall Street se recupera tras novedades sobre Ucrania, EUR/USD sube 1 %, optimismo en criptomonedas (11.03.2025)

Los índices estadounidenses comenzaron la sesión del martes con caídas, pero la mayoría de las pérdidas fueron eliminadas luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. y el presidente de Ucrania anunciaran una propuesta de cese al fuego por 30 días y un acuerdo sobre metales raros. El Nasdaq sube actualmente 1,05 %, el S&P 500 cotiza estable, el DJIA registra pérdidas de -0,5 % y el Russell 2000 avanza 0,75 %. El índice VIX, que inicialmente subió más del 5 %, ahora cae 2,7 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Apple lidera las pérdidas entre las Magnificent 7, con una caída del 2,6 %, debido a preocupaciones regulatorias y retrasos en la implementación de su inteligencia artificial Apple Intelligence AI. Mercados europeos Las bolsas europeas continúan en terreno negativo por otro día. El índice SMI de Suiza registró la mayor caída, perdiendo casi 2,5 %. El DAX alemán bajó 1,3 %, el CAC40 francés cayó 1,3 % y el FTSE 100 del Reino Unido retrocedió 1,2 %. En contraste, el mercado polaco mostró mayor resistencia, con el WIG20 cayendo solo 0,2 %, a pesar de haber iniciado la sesión con ganancias. Divisas y política comercial El EUR/USD amplió sus ganancias en 1 %, mientras que el USD/CAD subió 0,25 %. La moneda más fuerte del G10 fue la corona sueca (SEK), que se apreció 1,45 % frente al dólar. Donald Trump ordenó al Secretario de Comercio imponer aranceles adicionales de 25 % a 50 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá. El dólar se fortaleció tras el anuncio. Los nuevos aranceles entrarán en vigor mañana. Además, Trump indicó que los aranceles sobre automóviles importados a EE.UU. aumentarán significativamente a partir del 2 de abril si Canadá no reduce otros aranceles. El informe JOLTS reveló que en enero se registraron 7,74 millones de nuevas ofertas de empleo en EE.UU., superando las expectativas de 7,63 millones. Materias primas y criptomonedas Los metales preciosos tuvieron una sesión sólida. El oro subió casi 1,15 % en el día, mientras que la plata avanzó 2,7 %. Los contratos de crudo Brent y WTI aumentaron 0,52 % y 0,45 %, respectivamente, mientras que los futuros de gas natural bajaron 0,4 %. Las criptomonedas se recuperaron con fuerza. El Bitcoin superó los 80.000 dólares (+4,7 % hasta 83.000 dólares), mientras que Ethereum avanzó 4,5 % hasta 1.950 dólares. Otras criptomonedas también registraron fuertes ganancias: Dogecoin (+7,5 %), Solana (+6,6 %), Ripple (+6,4 %) y Chainlink (+6 %).

