Resumen Premercado: Bolsas se recuperan tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los futuros se recuperan tras las ventas de la jornada anterior, cuando los mercados sufrieron una reacción agresiva generalizada después de que la Reserva Federal adoptara un tono mucho más restrictivo de lo previsto. La Fed mantuvo los tipos sin cambios en el rango de 3,50%-3,75%, en línea con las expectativas, pero eliminó las previsiones a futuro, reforzó su énfasis en alcanzar el objetivo de inflación y presentó un gráfico de puntos de sesgo restrictivo. Como consecuencia, los índices estadounidenses cerraron con pérdidas y todos los sectores en negativo, mientras que los bonos del Tesoro registraron ventas y los metales preciosos sufrieron caídas significativas, con la plata al contado por debajo de lo esperado.

La decisión de mantener los tipos, acompañada de la eliminación total de las previsiones a futuro, estuvo respaldada por unas proyecciones económicas (SEP) en las que nueve miembros anticipan una subida en 2026, lo que intensificó la reacción del mercado. Las acciones estadounidenses cerraron a la baja, el dólar se fortaleció y la curva de rendimientos estadounidense se estabilizó. En este contexto, los mercados volvieron a descontar por completo un alza de 25 puntos básicos para finales de 2026.

No obstante, parte de este movimiento se revirtió durante la sesión asiática, cuando los precios del petróleo cayeron tras la firma digital del acuerdo de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán, aunque los detalles, que quedarían supeditados a las conversaciones del viernes en Suiza, aún no están confirmados. Los índices del crudo cotizan más de un 2% a la baja, cerca de los mínimos de la sesión, a la espera de mayor claridad el viernes. En la jornada de hoy, los inversores estarán pendientes de las solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Trump reiteró que el acuerdo con Irán abrirá el Estrecho de Ormuz y que Teherán no podrá tener armas nucleares, advirtiendo que retomarían los bombardeos si el pacto no se cierra en 60 días. Según un alto funcionario estadounidense, Irán cesará la interrupción del tráfico en Ormuz y se compromete a reducir su reserva de uranio enriquecido, con detalles aún por definir; la reunión de Suiza este fin de semana será crucial y cualquiera de las partes puede retirarse hasta alcanzar un acuerdo vinculante. El portavoz iraní Baghaei confirmó que el MoU se firmó digitalmente, sin ceremonia en Suiza, que el periodo de 60 días ya comenzó y que las conversaciones aún no están aseguradas, mientras que el negociador Ghalibaf señaló que Irán cobrará peajes por el tránsito en Ormuz y que se han asignado 300.000 millones de dólares para invertir en el país.

Divisas: El dólar recortó parte de sus ganancias tras fortalecerse con la declaración del FOMC y el gráfico de puntos, que mostró a nueve miembros anticipando al menos una subida hacia finales de año. El tono inflacionario se reforzó con la inclusión del compromiso de garantizar la estabilidad de precios y la escasa mención al mandato laboral, postura que Warsh mantuvo en su rueda de prensa sin adoptar el sesgo acomodaticio que algunos esperaban. El DXY subió hasta 100,57 desde 99,65, mientras el EUR/USD se recuperó tras caer brevemente por debajo de 1,1500, el GBP/USD rebotó parcialmente desde mínimos de dos meses a la espera de datos del Reino Unido, y el USD/JPY se mantuvo dentro del rango de 160,00 en medio de comentarios de cautela de las autoridades japonesas.

Bonos: Los futuros de los UST a 10 años intentaron recuperar parte de las pérdidas tras el reciente sesgo bajista derivado del tono restrictivo del FOMC y del debut de Warsh como presidente, quien evitó insinuar una inclinación hacia una subida y reiteró el compromiso con la estabilidad de precios. Los futuros del bund retrocedieron tras la decisión de la Fed, aunque luego volvieron a terreno plano a medida que caían los precios del petróleo, mientras que los JGB a 10 años cotizaron con inestabilidad tras los recientes anuncios de bancos centrales y novedades geopolíticas.

EEUU: La Fed mantuvo los tipos sin cambios en 3,50%-3,75%, como se esperaba, por decisión unánime de 12-0, eliminando por completo la orientación futura y reafirmando que garantizará la estabilidad de precios en un contexto de inflación todavía elevada frente al objetivo del 2%. Los SEP mostraron que nueve miembros anticipan una subida este año, con la proyección de tipos para 2026 elevada al 3,8% (desde 3,4%). Warsh subrayó que los precios persistentemente altos son una carga, justificó la ausencia de orientación futura y anunció un grupo de trabajo para revisar cinco áreas, comunicación, balance, fuentes de datos, productividad y empleo, y el marco de inflación, que espera concluir antes de fin de año.

UK: En junio, la autoridad monetaria anunció su decisión de mantener la tasa de política monetaria en 3,75%, en línea con lo esperado por el mercado y sin cambios respecto al nivel base previo.

Japón: El índice JP225 superó máximos históricos y rebasó el nivel de 71.000, impulsado por los fabricantes, que se beneficiaron de la bajada de los precios del petróleo y del optimismo ante la reapertura del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

China: Los índices cerraron a la baja, con un desempeño especialmente débil en Hong Kong, ya que el tono restrictivo del FOMC y la creciente expectativa de una subida de tipos este año presionaron al mercado local, dado que un alza en EE. UU. obligaría a la HKMA a actuar en línea con la Fed para defender el anclaje del USD/HKD.

Brasil: El Banco Central de Brasil recortó el tipo Selic en 25 puntos básicos, hasta el 14,25% , como se esperaba y por decisión unánime, reafirmando su enfoque de serenidad y cautela en la ejecución de la política monetaria y señalando que el grado de restricción acumulado permite distintas trayectorias compatibles con la convergencia de la inflación hacia el objetivo.

Oil: Los futuros del crudo cayeron tras una sesión previa irregular, en medio de informes contradictorios sobre la cancelación del viaje de los funcionarios iraníes a Suiza y después de la firma digital del acuerdo de 14 puntos entre Trump y Pezeshkian. La presión adicional provino de la confirmación de que no habrá ceremonia de firma en Suiza y de que las conversaciones aún no están aseguradas, sumado al aumento de la producción iraquí, que creció en torno a 500.000 barriles diarios hasta 1,5 millones a medida que más petroleros llegan a las terminales de exportación.

Metales: El oro al contado cayó inicialmente por el fortalecimiento del dólar tras el FOMC restrictivo, pero luego se recuperó por encima de los 4.300 USD/oz al retroceder los precios del petróleo después de la firma del MoU entre EE. UU. e Irán. Los futuros del cobre sufrieron presión en medio de la reacción restrictiva generalizada tras el debut de Warsh, aunque lograron alejarse de sus mínimos, con una recuperación limitada ante el apetito de riesgo desigual.

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Análisis US100

Tras la actualización del contrato, el precio abrió y comenzó a cotizar por encima de la resistencia de los 30.263 puntos, nivel que ahora pasa a actuar como soporte relevante en el corto plazo. Además, la cotización se mantiene por encima de sus medias móviles, lo que refuerza una mejora en la estructura técnica inmediata.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 30.263 puntos, podría extender el movimiento correctivo de la caída hacia la resistencia ubicada en torno a los 30.668 puntos. En cambio, una pérdida de esta zona de soporte podría llevar al precio a cerrar el gap abierto, con una referencia en torno a los 29.848 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.263

🔺 Escenario Alcista: 30.668

🔻 Escenario Bajista: 29.848



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro se mantiene estable en torno al soporte de los 4.244, encontrando apoyo en sus medias móviles de largo plazo. Aun así, la estructura sigue mostrando cierta debilidad, ya que la recuperación reciente alcanzó una zona cercana al 61,8% del retroceso de la caída previa. En este contexto, el nivel de los 4.244 continúa siendo la referencia técnica clave de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre este nivel, no se descarta una continuidad del giro alcista hacia la resistencia de los 4.381. En cambio, una consolidación por debajo de los 4.244 abriría la puerta a una nueva extensión bajista, con proyección hacia la zona de los 4.025.

🔹 Punto Clave: 4.244

🔺 Escenario Alcista: 4.381

🔻 Escenario Bajista: 4.025



Fuente: xStation5