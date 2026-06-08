Resumen Premercado: Mercados moderan caídas entre petróleo volátil y tensiones en Irán

Los futuros de las acciones se mantienen estables tras las liquidaciones del viernes, jornada en la que el Nasdaq-100 quedó claramente rezagado al caer más de un 4%, con el sector tecnológico bajo presión. Broadcom (AVGO) amplió sus pérdidas tras la publicación de resultados a comienzos de semana, mientras que una debilidad adicional surgió luego de que el Financial Times informara que Meta (META) estaría considerando captar decenas de miles de millones de dólares mediante una oferta de acciones. En consecuencia, la tecnología fue el sector más rezagado, seguido por consumo discrecional y servicios de comunicación. No obstante, el principal motor macroeconómico de la sesión fue el informe de empleo estadounidense, más sólido de lo esperado, que marcó el tono de la operativa durante todo el día e impulsó las apuestas de subida de tipos por parte de la Fed: los operadores ahora descuentan plenamente un alza de 25 puntos básicos para fin de año, frente a unos 16 puntos básicos de endurecimiento previos a la publicación.

En el plano geopolítico, Israel ejecutó ataques aéreos en Beirut que desencadenaron represalias de Irán contra territorio israelí. Las autoridades iraníes advirtieron que, si Israel amplía sus operaciones en el Líbano, responderán con “golpes devastadores”, lo que llevó al crudo Brent de agosto de 2026 a avanzar un 4,1%. En este contexto, el presidente estadounidense Trump señaló que tenía previsto anunciar la firma de un acuerdo con Irán esta semana, pero que los ataques aéreos mencionados están alterando ese escenario. Asimismo, afirmó que el primer ministro israelí, Netanyahu, no tendrá más opción que aceptar cualquier acuerdo que Estados Unidos negocie con Irán, dado que la decisión final recae en él.

En el mercado de divisas, el dólar cotiza ligeramente a la baja, mientras que las divisas de las antípodas muestran una firmeza incremental; el par USD/JPY se mantiene por encima de 160,00. De cara a la sesión de hoy, los inversores estarán atentos a cualquier novedad en el frente geopolítico, que se perfila como el principal factor de riesgo para la jornada.



Fuente: xStation5

Noticias clave:

Geopolítica: Israel realizó ataques aéreos contra edificios en el distrito de Dahiya en Beirut , identificados por su ejército como un centro de mando de Hezbolá , lo que desató una fuerte escalada en la región. Irán respondió con varias oleadas de ataques contra Israel, calificó la ofensiva israelí de cruzar “todas las líneas rojas” y amenazó con golpes devastadores si las operaciones se amplían en el Líbano , además de cerrar su espacio aéreo occidental. La represalia israelí incluyó ataques contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán —presuntamente coordinados con EE. UU. — con impactos reportados en infraestructura petroquímica , mientras se detectaron lanzamientos de misiles hacia Tel Aviv , Jerusalén y posibles activos regionales. Por su parte, Trump expresó su descontento con el ataque israelí sobre Beirut, negó haberlo coordinado, instó a Irán a cesar el fuego y volver a la mesa de negociación, y afirmó que un acuerdo cercano podría firmarse esta semana.

Israel realizó ataques aéreos contra edificios en el distrito de en , identificados por su ejército como un centro de mando de , lo que desató una fuerte escalada en la región. respondió con varias oleadas de ataques contra Israel, calificó la ofensiva israelí de cruzar “todas las líneas rojas” y amenazó con golpes devastadores si las operaciones se amplían en el , además de cerrar su espacio aéreo occidental. La represalia israelí incluyó ataques contra en el oeste y centro de Irán —presuntamente coordinados con — con impactos reportados en , mientras se detectaron lanzamientos de hacia , y posibles activos regionales. Por su parte, expresó su descontento con el ataque israelí sobre Beirut, negó haberlo coordinado, instó a Irán a cesar el fuego y volver a la mesa de negociación, y afirmó que un acuerdo cercano podría firmarse esta semana. Aranceles: Estados Unidos propuso normas más estrictas orientadas a reducir la presencia de piezas chinas en los automóviles norteamericanos , dentro del marco de las negociaciones comerciales con México , según informó el Financial Times .

propuso normas más estrictas orientadas a reducir la presencia de en los , dentro del marco de las con , según informó el . Divisas: El dólar se mantuvo estable tras la fortaleza adquirida el viernes a raíz de un dato de empleo estadounidense mejor de lo esperado, que reforzó las apuestas de una subida de tipos por parte de la Fed , si bien Trump rechazó públicamente esa posibilidad al considerarla un error de política monetaria . El euro encuentra cierto respiro mientras el foco de la semana se desplaza hacia la reunión del BCE , donde se anticipa ampliamente un endurecimiento. La libra se mostró poco inspirada ante un dólar más firme y un flujo de noticias discreto en el Reino Unido , mientras que el yen cedió terreno presionado por la subida del petróleo y una revisión a la baja del crecimiento.

El se mantuvo estable tras la fortaleza adquirida el viernes a raíz de un mejor de lo esperado, que reforzó las apuestas de una por parte de la , si bien rechazó públicamente esa posibilidad al considerarla un error de . El encuentra cierto respiro mientras el foco de la semana se desplaza hacia la reunión del , donde se anticipa ampliamente un endurecimiento. La se mostró poco inspirada ante un dólar más firme y un flujo de noticias discreto en el , mientras que el cedió terreno presionado por la subida del y una revisión a la baja del crecimiento. Bonos: Los bonos del Tesoro estadounidense extendieron sus caídas luego de que el sólido informe de empleo impulsara las expectativas de un alza de tipos , sin que la agenda del fin de semana —más allá de la geopolítica— aportara nuevos catalizadores. La deuda alemana se mantuvo contenida, ya que el repunte de los precios del petróleo derivado de la escalada geopolítica añade presiones inflacionarias justo cuando los inversores se preparan para una reunión del BCE en la que el endurecimiento se da por descontado. Por su parte, la deuda japonesa acompañó las caídas de sus homólogos globales, presionada por el encarecimiento del crudo y el reciente tono restrictivo de los bancos centrales .

Los extendieron sus caídas luego de que el sólido impulsara las expectativas de un , sin que la agenda del fin de semana —más allá de la geopolítica— aportara nuevos catalizadores. La se mantuvo contenida, ya que el repunte de los derivado de la escalada geopolítica añade justo cuando los inversores se preparan para una reunión del en la que el endurecimiento se da por descontado. Por su parte, la acompañó las caídas de sus homólogos globales, presionada por el encarecimiento del y el reciente tono restrictivo de los . Petróleo: Los futuros del crudo se dispararon ante la escalada geopolítica , impulsados por las múltiples oleadas de ataques iraníes contra Israel en represalia por el bombardeo de objetivos en Beirut y la posterior contraofensiva israelí sobre territorio iraní. La presión alcista se vio reforzada por la incertidumbre en torno a las negociaciones, pese a los llamados de Trump a la desescalada. En el plano de la oferta, la OPEP+ acordó un nuevo aumento simbólico de su cuota de producción , mientras India elevó los precios del GLP para aliviar las pérdidas de sus minoristas estatales y el sector aéreo advirtió que las tarifas podrían subir si los costes del combustible se mantienen elevados.

Los se dispararon ante la escalada , impulsados por las múltiples oleadas de ataques iraníes contra Israel en represalia por el bombardeo de objetivos en Beirut y la posterior contraofensiva israelí sobre territorio iraní. La presión alcista se vio reforzada por la incertidumbre en torno a las negociaciones, pese a los llamados de a la desescalada. En el plano de la oferta, la acordó un nuevo aumento simbólico de su , mientras elevó los precios del para aliviar las pérdidas de sus minoristas estatales y el advirtió que las tarifas podrían subir si los se mantienen elevados. Metales: El oro al contado prolongó sus recientes caídas hasta encontrar un suelo, aunque la demanda permaneció débil tras la fortaleza del dólar y las apuestas de subida de tipos de la Fed; no obstante, el banco central chino mantuvo su tendencia compradora por decimonoveno mes consecutivo. El cobre, por su parte, se mantuvo cerca de los mínimos de la semana previa en medio de un ambiente de mercado generalizado y negativo.

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Análisis US100

Tras las liquidaciones observadas el viernes, el precio encontró soporte en la zona de los 28.801 puntos. Luego de alcanzar niveles extremos, la cotización comenzó a desarrollar un movimiento correctivo. Aunque aún se mantiene por debajo de referencias técnicas, el rebote empieza a construir una base más favorable, por lo que el nivel de los 28.801 puntos se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre ese soporte, podría extender el movimiento correctivo hacia la resistencia de los 29.766 puntos y, posteriormente, hacia la zona de los 32.255 puntos. En cambio, una pérdida de los 28.801 puntos abriría la puerta a una continuidad de la caída, con un siguiente soporte relevante en torno a los 27.602 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.801

🔺 Escenario Alcista: 29.766 - 32.255

🔻 Escenario Bajista: 27.602



Fuente: xStation5

Gráfico del día

El oro mantuvo presión bajista tras alcanzar el soporte de los 4.271, nivel que coincide con el retroceso del 76,4% de Fibonacci, desde donde comenzó a mostrar una estructura de giro. Además, se observa una divergencia en el MACD, lo que sugiere que esta zona podría estar actuando como un soporte relevante en el corto plazo. En este contexto, el nivel de los 4.271 se mantiene como la referencia técnica principal.

Si el precio logra sostenerse sobre este nivel, podría desarrollar una recuperación hacia zonas de resistencia relevantes, con referencias en torno a los 4.477 y 4.513. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.271 podría intensificar la presión bajista y abrir espacio para una caída hacia los mínimos de marzo de 2026, ubicados en la región de los 4.104.

🔹 Punto Clave: 4.271

🔺 Escenario Alcista: 4.477 - 4.513

🔻 Escenario Bajista: 4.104



Fuente: xStation5