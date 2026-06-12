Resumen Premercado: SpaceX debuta en bolsa: ¿la IPO más importante de la historia?

Las acciones y los metales preciosos cerraron al alza el jueves, en una jornada marcada por una notable mejora del apetito por el riesgo. El repunte se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo con Irán y confirmara la cancelación de los ataques previstos para esa noche. Las ganancias en renta variable estuvieron lideradas por los sectores cíclicos y sensibles al crecimiento, con los materiales industriales y la tecnología destacando entre los de mejor desempeño. No obstante, Oracle (ORCL) quedó rezagada dentro del sector tecnológico tras sus resultados recientes: una colocación de acciones por 40.000 millones de dólares provocó una caída superior al 8%. La energía fue el único sector que cerró en terreno negativo, afectada por el impacto del optimismo geopolítico sobre el complejo del crudo.

En el plano diplomático, Trump calificó el entendimiento como un gran acuerdo para poner fin al conflicto con Irán, que previsiblemente se firmaría próximamente en Europa. El Brent retrocedió un 2,0%, hasta los 88,50 dólares por barril. Según informó CBS, Israel no forma parte del memorando de entendimiento (MOU), si bien el primer ministro Netanyahu expresó su agradecimiento por el compromiso de Estados Unidos. Por su parte, Irán aún no habría alcanzado una conclusión definitiva sobre el acuerdo.

Las bolsas de Asia-Pacífico se recuperaron, prolongando la fortaleza observada en Wall Street ante el avance hacia un acuerdo y pese a los informes procedentes de Israel e Irán. De cara a la sesión de hoy, la atención del mercado se centrará en el debut bursátil de SpaceX.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: El presidente estadounidense Trump anunció un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán , cuya firma podría producirse durante el fin de semana en Europa , con el vicepresidente Vance en representación de Estados Unidos . Según Trump, el memorando de entendimiento sería sólido, contemplaría el levantamiento del bloqueo y la apertura del Estrecho de Ormuz tras la firma —aunque el bloqueo naval se mantendría hasta entonces—, y garantizaría que Irán no obtenga armamento nuclear . Trump canceló los ataques previstos para la noche del jueves, alegando que las conversaciones habían sido aprobadas al más alto nivel del liderazgo iraní y respaldadas por numerosos países de la región. No obstante, surgieron señales contradictorias: fuentes israelíes indicaron que Netanyahu desconocía el acuerdo, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó no haber alcanzado una conclusión definitiva, pese a reconocer que el texto estaba casi listo.

El presidente estadounidense anunció un gran acuerdo para poner fin a la guerra con , cuya firma podría producirse durante el fin de semana en , con el vicepresidente en representación de . Según Trump, el sería sólido, contemplaría el levantamiento del bloqueo y la apertura del tras la firma —aunque el se mantendría hasta entonces—, y garantizaría que Irán no obtenga . Trump canceló los ataques previstos para la noche del jueves, alegando que las conversaciones habían sido aprobadas al más alto nivel del liderazgo iraní y respaldadas por numerosos países de la región. No obstante, surgieron señales contradictorias: fuentes israelíes indicaron que desconocía el acuerdo, mientras que el afirmó no haber alcanzado una conclusión definitiva, pese a reconocer que el texto estaba casi listo. Aranceles: El primer ministro canadiense Carney señaló que Canadá busca un acuerdo bilateral con México y, en medio de las tensiones comerciales, el país habría acordado posponer la apertura de un nuevo puente hacia Estados Unidos .

El primer ministro canadiense señaló que busca un con y, en medio de las tensiones comerciales, el país habría acordado posponer la apertura de un nuevo puente hacia . Divisas: El dólar recuperó cierto terreno tras debilitarse ante las indecisiones de Trump sobre Irán y los anuncios de un acuerdo inminente, en un contexto de desplome de los precios del petróleo y desvanecimiento de las apuestas de subida de tipos de la Fed . El EUR/USD retrocedió ligeramente tras la decisión del BCE —una subida de 25 puntos básicos con la habitual orientación evasiva—, si bien persistieron informes contradictorios sobre julio entre una posible nueva alza y una pausa. El GBP/USD tomó un respiro a la espera de los datos de PIB y producción del Reino Unido , mientras que el USD/JPY se acercó nuevamente a 160,00 ante la falta de catalizadores y de cara a la reunión del BoJ .

El recuperó cierto terreno tras debilitarse ante las indecisiones de Trump sobre Irán y los anuncios de un acuerdo inminente, en un contexto de desplome de los y desvanecimiento de las apuestas de de la . El retrocedió ligeramente tras la decisión del —una subida de 25 puntos básicos con la habitual orientación evasiva—, si bien persistieron informes contradictorios sobre julio entre una posible nueva alza y una pausa. El tomó un respiro a la espera de los datos de y producción del , mientras que el se acercó nuevamente a 160,00 ante la falta de catalizadores y de cara a la reunión del . Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperaron con caídas de rendimientos en toda la curva, en paralelo al descenso del petróleo tras el impulso del acuerdo con Irán. Los Bund mantuvieron sus avances, apoyados por las expectativas del fin de la guerra y el alivio de las presiones inflacionarias , mientras que los JGB a 10 años subieron de forma irregular de cara a la reunión del BoJ , donde se anticipa una subida de tipos y una posible pausa en la reducción de compras de bonos.

Los futuros del se recuperaron con caídas de rendimientos en toda la curva, en paralelo al descenso del tras el impulso del acuerdo con Irán. Los mantuvieron sus avances, apoyados por las expectativas del fin de la guerra y el alivio de las , mientras que los subieron de forma irregular de cara a la reunión del , donde se anticipa una y una posible pausa en la reducción de compras de bonos. EEUU: Trump indicó que el Gobierno podría considerar ayuda federal frente al alza de los precios de los fertilizantes .

Trump indicó que el Gobierno podría considerar frente al alza de los . Europa: Dolenc , del BCE , afirmó que la subida de tipos resulta suficiente por ahora para seguir la línea base y que cuentan con datos sólidos para decidir, advirtiendo de una inflación más alta, un crecimiento menor y una persistente inflación de servicios . Asimismo, según Bloomberg , los responsables del BCE prevén la próxima subida de tipos tan pronto como en julio.

, del , afirmó que la subida de tipos resulta suficiente por ahora para seguir la línea base y que cuentan con datos sólidos para decidir, advirtiendo de una más alta, un menor y una persistente . Asimismo, según , los responsables del BCE prevén la próxima tan pronto como en julio. Japón: El índice JP225 se disparó en la apertura, probando brevemente el nivel de 67.000, impulsado por la caída de los precios del petróleo y el avance de los valores tecnológicos y mineros . La ministra de Finanzas, Katayama , reiteró su objetivo de ampliar la oferta minorista de JGB, aún poco apreciada por los hogares, y descartó impacto en la reunión de política monetaria tras la hospitalización del gobernador del BoJ , Ueda .

El índice se disparó en la apertura, probando brevemente el nivel de 67.000, impulsado por la caída de los y el avance de los valores y . La ministra de Finanzas, , reiteró su objetivo de ampliar la oferta minorista de aún poco apreciada por los hogares, y descartó impacto en la reunión de tras la hospitalización del gobernador del , . Petróleo: Los futuros del crudo prolongaron sus caídas, tras un retroceso cercano al 4% la víspera, ante la cancelación de los ataques y las expectativas de un acuerdo que abriría el Estrecho de Ormuz . Aunque Trump aseguró que el Líder Supremo iraní habría aprobado el pacto, Irán matizó no haber alcanzado una conclusión definitiva. Además, ejecutivos energéticos advirtieron a la Casa Blanca de que las reservas clave utilizadas para contener el impacto en los precios estarían descendiendo a niveles peligrosos.

Los prolongaron sus caídas, tras un retroceso cercano al 4% la víspera, ante la cancelación de los ataques y las expectativas de un acuerdo que abriría el . Aunque Trump aseguró que el habría aprobado el pacto, Irán matizó no haber alcanzado una conclusión definitiva. Además, ejecutivos energéticos advirtieron a la de que las reservas clave utilizadas para contener el impacto en los precios estarían descendiendo a niveles peligrosos. Metales: El oro al contado se recuperó ligeramente, superando brevemente los 4.200 USD/oz ante la caída del dólar y los rendimientos, mientras que los futuros del cobre repuntaron en línea con el entorno de mayor apetito por el riesgo tras los anuncios de Trump.

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Análisis US100

El precio ha mantenido la ruptura sobre los 29.206 puntos. Durante la sesión nocturna desarrolló un movimiento correctivo, pero posteriormente logró marcar un nuevo máximo dentro de la estructura de corto plazo. Además, se ha trazado un canal equidistante para seguir la acción actual del precio, lo que deja a los 29.206 puntos como el nivel clave de referencia en el corto plazo.

Mientras el precio logre consolidarse por encima de los 29.206 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 30.255 puntos. En cambio, un fallo en la ruptura y una pérdida de la estructura del canal podrían advertir una reversión del movimiento, con un retorno hacia el soporte más relevante ubicado en los 28.239 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.239

🔺 Escenario Alcista: 30.255

🔻 Escenario Bajista: 29.206



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

La acción del precio del oro ha mantenido un sesgo impulsivo tras rebotar desde el suelo de los 4.025 puntos. Actualmente, la cotización se aproxima a la resistencia de los 4.219, mientras el MACD conserva un momentum alcista. Sin embargo, el precio todavía se mantiene por debajo de su media móvil de largo plazo, por lo que esta zona sigue siendo una referencia técnica relevante para confirmar la solidez del rebote.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.219, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia de relevancia en torno a los 4.477. En cambio, un rechazo desde este nivel podría devolver al precio a una estructura de mayor debilidad, con riesgo de volver a testear la zona de los 4.025.

🔹 Punto Clave: 4.219

🔺 Escenario Alcista: 4.477

🔻 Escenario Bajista: 4.025



Fuente: xStation5