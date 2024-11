Revisión de US500 (01.11.2024)

Los índices de EE. UU. Registraron otro día de una fuerte liquidación ayer. El catalizador para las disminuciones parece ser una combinación de informes trimestrales de las compañías Bigtech y la creciente incertidumbre sobre las próximas elecciones presidenciales la próxima semana. El US500 se está recuperando ligeramente hoy (+0.10%) a 5,750 puntos. Sin embargo, el factor clave que probablemente determina la sesión de hoy serán los datos del mercado laboral de NFP publicados antes de que se abra la sesión de efectivo.

Los índices US500 y US100 son precios en una victoria de Trump en las elecciones presidenciales del martes. En los últimos meses, hemos visto una correlación muy estrecha entre la probabilidad ganadora del candidato presidencial republicano y las ganancias en el mercado de valores.

A medida que se acerca el 'día final', la incertidumbre de los inversores se encuentra en niveles récord, lo que lleva a la toma de ganancias entre los inversores que apostan por una victoria de Trump.

US500 (D1) El precio del índice marcó un pico local por encima de 5,900 puntos, y desde entonces, los Bulls lentamente han estado perdiendo impulso. La venta masiva de ayer llevó el precio al nivel de soporte alrededor de 5,730 puntos. Si la presión de venta continúa, el siguiente objetivo para el movimiento actual podría ser el área por encima de 5,650 puntos.

