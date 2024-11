Rheinmetall sube un 6% en medio de una sólida previsión y una cartera de pedidos récord

El contratista de defensa alemán con sede en Düsseldorf, Rheinmetall (RHM.DE), sube un 6% hoy y sus acciones están subiendo hasta el máximo de un mes. Este año, Rheinmetall es la segunda empresa con mejor desempeño del DAX (después de Siemens Energy), con un repunte del 80% en lo que va de año. La empresa comentó que está experimentando un crecimiento "como nunca antes en el Grupo" en medio de la guerra de Ucrania; la empresa elevó su objetivo de rentabilidad para el año fiscal 2024. Rheinmetall no espera que la victoria de Trump tenga ningún impacto en sus programas de defensa para los Estados Unidos de América, con la adquisición de la empresa estadounidense Loc Performance. El CEO Armin Papperger dijo que Estados Unidos será un mercado central fuerte para el grupo, que construye una base industrial en el país, y "no importa quién sea presidente en los EE. UU."

Los pedidos entrantes aumentaron un 48% interanual a 21 mil millones de euros ($ 22,61 mil millones) de enero a septiembre debido a los contratos de la Bundeswehr y relacionados con la ayuda militar a Ucrania. Una cartera de pedidos alcanzó un nuevo récord en 52 mil millones de euros y se espera que alcance los 60 mil millones de euros para fin de año. La compañía espera alcanzar el umbral de aproximadamente 10 mil millones de euros en ventas anuales, por primera vez este año, después de que las ventas aumentaran un 36% de enero a septiembre a 6,3 mil millones de euros (los clientes alemanes en casi 1/3 de las ventas).

Ahora el grupo se está preparando para duplicar las ventas anuales a 20 mil millones de euros en unos pocos años. Los contratistas alemanes redujeron su guía de margen operativo para todo el año, actualmente apuntando al extremo superior de la guía del 14-15% este año (11,3% en los primeros nueve meses). Según Para los analistas de J.P. Morgan, Rheinmetall probablemente será un ganador a largo plazo, pero actualmente enfrenta incertidumbres a corto plazo en medio del alto el fuego entre Rusia y Ucrania y la tormenta política en Alemania. Rheinmetall (intervalo D1) En el gráfico, podemos ver que se está formando un patrón de bandera potencialmente alcista, con aspectos técnicos que impulsan la prueba de la zona de resistencia del canal de precios cerca de 530 EUR. La zona de resistencia principal está establecida en 570 EUR, con dos picos locales anteriores. La acción defendió la caída, respetando el soporte de la EMA200 (la línea roja). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

