Rivian desarrolla su propio chip de IA para conducción autónoma

Rivian anunció oficialmente en su primer AI & Autonomy Day el 11 de diciembre de 2025 el desarrollo de un procesador de IA propio, denominado Rivian Autonomy Processor (RAP1), diseñado específicamente para el control de vehículos autónomos. El chip de 5 nanómetros alcanza 1.600 INT8 TOPS (billones de operaciones por segundo) y procesa 5.000 millones de píxeles por segundo, lo que permite un procesamiento avanzado de datos provenientes de cámaras, radares y sensores LiDAR. La solución refleja el avance de Rivian hacia una integración vertical completa, similar a la estrategia de Tesla, que también está desarrollando chips de IA propios en lugar de depender de la tecnología de NVIDIA.

Junto con el nuevo chip, Rivian presentó el paquete Autonomy+, disponible desde 2026 por un pago único de USD 2.500 o una suscripción mensual de USD 49,99. El servicio permitirá conducción hands-free en más de 3,5 millones de millas de carreteras en EE. UU. y Canadá, y apunta a ofrecer una tecnología “eyes-off” y capacidades de conducción autónoma de Nivel 4. Además, Rivian integrará sensores LiDAR en los futuros modelos R2 para mejorar la detección de obstáculos y el mapeo del entorno. Todo el sistema estará respaldado por el Large Driving Model (LDM), un modelo de entrenamiento similar a los large language models, alimentado por extensos conjuntos de datos de conducción real.

Las acciones de la compañía caen cerca de 4% hoy.

Fuente: xStation