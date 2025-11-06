Robinhood duplica ingresos y supera estimaciones del tercer trimestre

La empresa sigue diversificando su modelo de negocio y cerró adquisiciones estratégicas que fortalecen su posición frente a competidores como Coinbase.

Superó las estimaciones de Wall Street con ganancias por acción de 61 centavos, frente a los 53 centavos esperados.

Robinhood sorprende al mercado: duplica ingresos y supera estimaciones del tercer trimestre

Robinhood continúa consolidándose como uno de los protagonistas más relevantes del sector tecnológico financiero en 2025. La compañía superó las expectativas de Wall Street para el tercer trimestre, impulsando una racha alcista que ha elevado su valorización y atractivo para los inversores.

Durante el tercer trimestre, Robinhood reportó ganancias por acción de 61 centavos, una cifra notablemente superior a los 53 centavos esperados por los analistas. A nivel de ingresos, la empresa alcanzó los 1.270 millones de dólares, también superando los 1.190 millones estimados.

Este desempeño marca un hito importante, ya que los ingresos se duplicaron con respecto al mismo periodo del año anterior. En ese entonces, Robinhood reportó un ingreso de 150 millones de dólares, mientras que este año la cifra subió a 556 millones de dólares de beneficio neto, un salto significativo en su rentabilidad.

Uno de los componentes clave del reporte fue el comportamiento de los ingresos basados en transacciones, los cuales representan un indicador directo de la actividad comercial dentro de la plataforma. Estos alcanzaron los 730 millones de dólares, si bien quedaron ligeramente por debajo de las expectativas de StreetAccount, que los proyectaba en 739 millones.

Estrategia de diversificación impulsa el crecimiento

Más allá de los resultados trimestrales, Robinhood está ejecutando una estrategia de expansión y diversificación. La empresa ha incorporado dos nuevas líneas de negocio: Mercados de Predicción y Bitstamp, ambas con proyecciones de generar más de 100 millones de dólares en ingresos anualizados.

Este enfoque permite a Robinhood reducir su dependencia del comercio minorista, y posicionarse con una oferta más robusta frente a competidores consolidados como Coinbase. Asimismo, su expansión hacia la gestión integral de patrimonios representa un paso importante hacia la consolidación como una plataforma financiera completa.

Robinhood desafía a gigantes del sector financiero

Fuente: CNBC

Uno de los movimientos más agresivos de Robinhood ha sido su estrategia para atraer clientes de gigantes como Fidelity y Schwab. La empresa ha ofrecido bonificaciones por depósitos, una táctica que ha comenzado a dar frutos, especialmente tras la adquisición de TradePMR, lo que ha impulsado el crecimiento de sus activos bajo gestión.

Esta nueva fase de crecimiento y diversificación ha permitido a Robinhood cerrar brechas importantes con Coinbase, especialmente en el ámbito cripto y de gestión patrimonial. Su enfoque innovador, combinado con una ejecución financiera sólida, ha reforzado su posición como uno de los principales actores de la industria fintech en Estados Unidos.