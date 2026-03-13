Wall Street abre con cautela tras débil dato de crecimiento en EE. UU.

A pesar de un contexto económico y de mercado que no invita al optimismo, Wall Street inicia la última sesión de la semana con un tono de cauteloso optimismo. Este movimiento parece estar impulsado principalmente por lecturas macroeconómicas clave de la economía estadounidense, que por el momento desvían la atención de los inversores.El US100 lidera las ganancias iniciales, con los futuros del índice tecnológico subiendo 0.3%.

Tensión geopolítica y mercado del petróleo en el foco

Sin embargo, el debate del mercado sigue centrado en el conflicto en el estrecho de Ormuz y la evolución del mercado del petróleo. Durante las últimas horas han surgido informaciones relevantes.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió la aplicación de sanciones contra parte de las exportaciones de petróleo de Rusia. Se ha emitido una licencia temporal para entidades involucradas en el transporte y comercio de petróleo que ya se encuentra cargado en buques.

Al mismo tiempo, surgieron advertencias por parte del CEO de la bolsa CME, quien afirmó que la supuesta idea del gobierno estadounidense de manipular instrumentos derivados para reducir los precios del petróleo sería una “catástrofe bíblica”.

Datos macroeconómicos de EE. UU.

La inflación subyacente PCE aumentó a 3.1% interanual, en línea con las expectativas del mercado, aunque sigue claramente por encima del objetivo de la Reserva Federal. La inflación general PCE mostró un panorama algo más favorable, con el crecimiento de los precios moderándose hasta 2.8%. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB trimestral se situó en 0.7%, la mitad de lo esperado, frente a previsiones de 1.4%.

El escenario de debilidad económica también se ve respaldado por el dato de pedidos de bienes duraderos, que registró 0% de crecimiento.Un PIB más débil combinado con una inflación PCE ligeramente menor permite a los participantes del mercado mantener expectativas de recortes de tasas, incluso en medio de la crisis geopolítica en el Golfo Pérsico.

Señales técnicas en el Nasdaq

US100 (D1)

El US100 muestra dificultades crecientes no solo para regresar a los canales alcistas previos, sino también para mantenerse dentro de los canales cada vez más amplios.La debilidad de la demanda es claramente visible, mientras que el mercado se aproxima cada vez más a la media móvil EMA200, un nivel clave para mantener el impulso alcista.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Adobe (ADBE.US)

El actual CEO de la compañía y uno de los creadores de Photoshop anunció que dejará su cargo sin nombrar sucesor. El mercado interpretó esta decisión como una señal de debilidad y una confirmación de que la empresa está perdiendo terreno en la carrera de la inteligencia artificial. Las acciones caen alrededor de 5%.

PagerDuty (PD.US)

El proveedor de soluciones empresariales basadas en agentes de IA pierde más de 8% tras la presentación de resultados. A pesar de superar el EPS en 20% respecto a las expectativas, el crecimiento de ingresos y las previsiones fueron demasiado débiles para muchos inversores.

EverCommerce (EVCM.US)

La empresa de software de gestión empresarial cae más de 13% tras resultados decepcionantes. El EPS fue de 0.03 dólares, por debajo de los 0.05 dólares esperados.

KinderCare (KLC.US)

La compañía de servicios de educación y cuidado infantil redujo significativamente sus previsiones de crecimiento y sus acciones llegan a caer hasta 30%.

Klarna Group (KLAR.US)

El CEO compró acciones de la empresa por hasta 50 millones de dólares, impulsando el precio de la acción alrededor de 7%.