Ruido geopolítico frente a datos concretos: ¿qué está ocurriendo realmente en el mercado del petróleo?

La reciente corrección de los precios del petróleo, que en un momento llegó a alcanzar hasta un 8% esta semana, está impulsada por una moderación a corto plazo de las tensiones en torno a Medio Oriente, más que por una solución duradera a la crisis actual, que supuestamente debía resolverse después de solo unas semanas. El mercado está reaccionando a los titulares que llegan sobre una posible desescalada de la situación, pero, en última instancia, no se está produciendo ningún cambio significativo. Mientras tanto, la actividad continúa y se están implementando soluciones destinadas no solo a mantener el comercio en el mercado del petróleo, sino también a evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en el futuro. Aunque factores fundamentales como la demanda y la oferta son clave para el petróleo a largo plazo, a corto plazo los precios están impulsados principalmente por los titulares mencionados anteriormente. Entonces, ¿qué fue relevante en la reciente caída de los precios?

Apertura diplomática en Teherán: Una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, generó expectativas sobre la creación de un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz (posteriormente llegaron informaciones negativas desde Irán sobre la falta de perspectivas para las conversaciones y el regreso de un petrolero indio).

Una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, generó expectativas sobre la creación de un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz (posteriormente llegaron informaciones negativas desde Irán sobre la falta de perspectivas para las conversaciones y el regreso de un petrolero indio). Un “Día D económico” más moderado: El paquete de sanciones anunciado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue interpretado por los traders como un elemento de presión negociadora más que como un bloqueo definitivo. Por otro lado, Irán tiene enormes dificultades para realizar cualquier exportación de petróleo, mientras Donald Trump habla de aislar aún más al país.

El paquete de sanciones anunciado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue interpretado por los traders como un elemento de presión negociadora más que como un bloqueo definitivo. Por otro lado, Irán tiene enormes dificultades para realizar cualquier exportación de petróleo, mientras Donald Trump habla de aislar aún más al país. Aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos: El informe de la API mostró un aumento de los inventarios de petróleo estadounidenses de 4,2 millones de barriles, frente al incremento esperado de 1,8 millones, aliviando la presión sobre los mercados locales (este informe fue posteriormente contradicho por el informe del DOE, que mostró un aumento moderado de los inventarios de petróleo y una fuerte caída de los inventarios de productos derivados del petróleo).

El informe de la API mostró un aumento de los inventarios de petróleo estadounidenses de 4,2 millones de barriles, frente al incremento esperado de 1,8 millones, aliviando la presión sobre los mercados locales (este informe fue posteriormente contradicho por el informe del DOE, que mostró un aumento moderado de los inventarios de petróleo y una fuerte caída de los inventarios de productos derivados del petróleo). Salida discreta de petróleo del Golfo: A pesar de la retórica bélica, cada vez más crudo está saliendo físicamente del golfo Pérsico a través de rutas alternativas y escoltadas. Pese al doble bloqueo oficial, en un plazo de 24 horas al menos 7 buques atravesaron el estrecho de Ormuz con sus transpondedores encendidos, mientras que probablemente varios múltiplos de esa cifra realizaron el trayecto de forma oculta.

Fuerte cobertura de los productores y riesgo de un déficit de demanda en 2027

Mientras el mercado spot se mueve al ritmo de los titulares, se está produciendo un cambio fundamental clave en el extremo más lejano de la curva de futuros. El impulso de los precios de los contratos para 2027 hasta alrededor de 80 dólares para el Brent y unos 75 dólares para el WTI ha provocado una avalancha de coberturas por parte de las compañías productoras (es decir, el amplio sector de exploración y producción, E&P):

Asegurar el retorno sobre los activos (ROA del 7-10%): Un precio de 80 dólares permite a los productores de Estados Unidos (Pérmico), Brasil o África Occidental garantizar un retorno estable sobre los activos y asegurar inmediatamente los ingresos para todo el año. A menudo se dice que a las compañías petroleras les encanta perforar y, si pueden hacerlo con sus propios recursos mientras están cubiertas, cabe esperar un aumento significativo de la producción potencial.

Un precio de 80 dólares permite a los productores de Estados Unidos (Pérmico), Brasil o África Occidental garantizar un retorno estable sobre los activos y asegurar inmediatamente los ingresos para todo el año. A menudo se dice que a las compañías petroleras les encanta perforar y, si pueden hacerlo con sus propios recursos mientras están cubiertas, cabe esperar un aumento significativo de la producción potencial. Aumento del gasto de capital: Los proyectos originalmente planificados con precios del petróleo de entre 60 y 65 dólares, que observamos entre finales de 2025 y principios de 2026, pueden financiarse completamente con un precio de 80 dólares por barril.

Los proyectos originalmente planificados con precios del petróleo de entre 60 y 65 dólares, que observamos entre finales de 2025 y principios de 2026, pueden financiarse completamente con un precio de 80 dólares por barril. Potencial crecimiento de la producción de petróleo: Estados Unidos, Canadá, Brasil y otros países de América, junto con países africanos, podrían aumentar la producción hasta en 1 millón de barriles diarios el próximo año gracias a la posibilidad de asegurar precios de 80 dólares por barril. El costo marginal de un barril adicional de petróleo para nuevos proyectos suele situarse alrededor de 55-60 dólares. Incluso métodos de extracción costosos, como el petróleo de esquisto o las arenas bituminosas (perforación en terrenos congelados), pueden ser rentables con un precio de 80 dólares por barril.

Estados Unidos, Canadá, Brasil y otros países de América, junto con países africanos, podrían aumentar la producción hasta en 1 millón de barriles diarios el próximo año gracias a la posibilidad de asegurar precios de 80 dólares por barril. El costo marginal de un barril adicional de petróleo para nuevos proyectos suele situarse alrededor de 55-60 dólares. Incluso métodos de extracción costosos, como el petróleo de esquisto o las arenas bituminosas (perforación en terrenos congelados), pueden ser rentables con un precio de 80 dólares por barril. El riesgo de una falta de compradores en 2027: Si finalmente se resuelve el conflicto en Medio Oriente, la nueva producción chocará con los elevados precios de los productores asegurados mediante coberturas. Como resultado, el mercado físico podría encontrarse repentinamente en 2027 con una falta de compradores dispuestos a adquirir petróleo a precios tan elevados, desencadenando una fuerte ola de ventas.

Evolución de la curva del Brent: marzo, julio y agosto de 2026

El gráfico de la estructura temporal del Brent, combinado con el indicador de márgenes de refinación, muestra claramente la divergencia entre el impacto a corto plazo y la valorización a largo plazo:

Curva de marzo de 2026 (línea morada): Mostraba un backwardation extremo, con el precio spot cotizando cerca de los 110 dólares. Sin embargo, a partir de mediados de 2027, esta línea cae de manera constante y se estabiliza exactamente en el rango de 70-80 dólares. Esta curva ilustraba bastante bien dónde debería estar cotizando el actual contrato de octubre.

Mostraba un backwardation extremo, con el precio spot cotizando cerca de los 110 dólares. Sin embargo, a partir de mediados de 2027, esta línea cae de manera constante y se estabiliza exactamente en el rango de 70-80 dólares. Esta curva ilustraba bastante bien dónde debería estar cotizando el actual contrato de octubre. Curva de julio de 2026 (línea azul): Desplazó claramente al alza la valorización para el vencimiento actual debido al continuo bloqueo del estrecho de Ormuz, que también provocó un aumento de los márgenes de refinación.

Desplazó claramente al alza la valorización para el vencimiento actual debido al continuo bloqueo del estrecho de Ormuz, que también provocó un aumento de los márgenes de refinación. Curva de agosto de 2026 (línea negra): Comenzó en 88 dólares y descendió suavemente hacia los 70-75 dólares. Cabe señalar que, pese a la estrecha alineación en el extremo corto entre la curva actual y la de marzo, en la segunda mitad de 2027 observamos un claro desplazamiento a la baja en el gráfico. Esto se debe no solo al menor precio spot actual, sino también al aumento de las coberturas por parte de los productores.

Curva de futuros en marzo, julio y agosto. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El valor predictivo del tramo plano de la curva

La calma en los contratos de futuros con vencimientos más lejanos y los bajos diferenciales entre vencimientos no se utilizan para predecir el precio spot exacto en un día concreto dentro de dos años. Sin embargo, proporcionan al mercado una información estructural de gran valor::

Determinación del costo marginal: El extremo largo de la curva refleja el costo marginal a largo plazo de extraer un nuevo barril, por debajo del cual las inversiones en nuevos yacimientos dejan de ser rentables.

El extremo largo de la curva refleja el costo marginal a largo plazo de extraer un nuevo barril, por debajo del cual las inversiones en nuevos yacimientos dejan de ser rentables. Gravedad del mercado spot: Cuando desaparecen los factores de impacto geopolítico o las interrupciones acumuladas en las refinerías, el precio físico de la materia prima cae inevitablemente hacia la parte plana de la curva.

Cuando desaparecen los factores de impacto geopolítico o las interrupciones acumuladas en las refinerías, el precio físico de la materia prima cae inevitablemente hacia la parte plana de la curva. Ausencia de déficit estructural: Los bajos diferenciales entre los contratos con vencimientos más lejanos confirman que los inversores institucionales consideran el actual mercado alcista impulsado por la guerra y los problemas logísticos como un fenómeno puramente transitorio.

Todo sigue dependiendo de Trump (Miente, hasta que lo logres)

Aunque al hablar de Donald Trump hemos utilizado con mucha frecuencia los acrónimos TACO, NACHO o incluso TAMALES, al final, gran parte de la volatilidad se produce a raíz de sus declaraciones. Donald Trump, a mediados de la última semana de agosto, señaló que el estrecho de Ormuz está abierto y que recientemente han estado circulando por él 10 millones de barriles diarios. Aunque a primera vista esto pueda parecer una información positiva, hay que recordar que fueron en gran medida el mercado y las instituciones internacionales los que condujeron a la estabilización del mercado del petróleo, y no el propio Donald Trump. Además, el mercado está empezando a dudar cada vez más de sus declaraciones y garantías, algo que también puede observarse en el cambio de actitud del mercado del petróleo tras la apertura de la bolsa estadounidense y en el alza de los precios del Brent hasta los 88 dólares por barril, movimiento al que también contribuyó el informe del DOE, neutralizando por completo el impacto previo del informe de la API.

En consecuencia, si nada cambia en el futuro próximo, podría volver a ocurrir que las recientes caídas del mercado del petróleo sean limitadas y que la prima del mercado de combustibles regrese con el doble de fuerza y registre nuevos máximos históricos.

El Brent ya está recuperando casi la mitad de la fuerte caída de ayer, que estuvo relacionada únicamente con rumores y no con cambios concretos que condujeran a una normalización de la situación. Fuente: xStation5