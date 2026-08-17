🎥 Ruptura del oro: ¿va camino a los US$5.000?

- En este análisis evaluamos los catalizadores de la reciente ruptura del oro, el contexto macroeconómico impulsado por el dólar y las tasas de interés, y los niveles técnicos decisivos para proyectar si el metal precioso tiene el impulso suficiente para buscar los US$5.000.
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🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (18.08.2026)
Cobre, oro y petróleo desafían la corrección mientras el gas natural pierde fuerza
Corrección en Japón: El Nikkei 225 retrocede un 2,45% 🏯
La bolsa hoy: El precio del barril de Brent supera los 91 dólares
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