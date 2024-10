Russell 2000 sube 1,45% impulsado por el sentimiento positivo en el sector bancario regional 🔎

El US2000 gana un 1,45% hasta los 2305 puntos el mi茅rcoles, alcanzando su nivel m谩s alto desde julio y prepar谩ndose potencialmente para romper a niveles no vistos desde noviembre de 2021. Este repunte est谩 impulsado especialmente por el s贸lido desempe帽o del sector financiero, con el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subiendo por cuarto d铆a consecutivo a sus niveles m谩s altos desde marzo de 2023. El ETF KRE gan贸 casi un 11% solo en las primeras dos semanas de octubre. Los s贸lidos informes de ganancias de los principales bancos han reforzado la confianza de los inversores. Las acciones de Morgan Stanley ganan un 6,80% despu茅s de informar ganancias r茅cord, y U.S. Bancorp sube un 4,30% con ingresos netos por intereses mejores de lo esperado. Los inversores est谩n pasando de las costosas megacapitalizaciones tecnol贸gicas a las menos costosas acciones de peque帽a capitalizaci贸n y financieras, lo que contribuye al impulso del Russell 2000 (US2000). El 铆ndice subi贸 un 1,45% hasta alcanzar un m谩ximo de m谩s de dos meses, ya que la relajaci贸n de las tasas de inter茅s alivi贸 las preocupaciones sobre el capital de las empresas m谩s peque帽as altamente apalancadas. Los recientes datos macroecon贸micos mejorados tambi茅n respaldan la especulaci贸n de los inversores sobre un escenario de no recesi贸n en la econom铆a estadounidense. Por supuesto, esa perspectiva reforzada por los recortes de las tasas de inter茅s ser铆a lo mejor para las empresas de peque帽a capitalizaci贸n en el mercado estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Russell 2000 (D1) Si el Russell 2000 rompe su m谩ximo de julio alrededor de 2300 puntos, podr铆a apuntar a un regreso a sus m谩ximos hist贸ricos por encima de 2450 puntos a partir de 2021, lo que implica una ganancia potencial del 6,5%. 聽 Fuente: xStation 5

