⏬S&P 500 cae un 1,5%

Las débiles ventas de semiconductores afectan el sentimiento general del mercado Los contratos de futuros en los índices de Wall Street han estado cayendo bruscamente desde el inicio de la sesión de negociación de hoy, y la liquidación se aceleró en la apertura. La sesión de efectivo de ayer en Wall Street estuvo cerrada debido al Día del Trabajo. Las caídas de hoy en Wall Street se ven amplificadas por un retroceso significativo en la mayoría de las acciones relacionadas con semiconductores, impulsado por los débiles datos de ventas mensuales. La Asociación de la Industria de Semiconductores informó que las ventas de julio cayeron por debajo de las tendencias estacionales. A la luz de estos datos y los comentarios negativos de las empresas de analistas, estamos viendo una caída sustancial en las acciones de Nvidia (bajando un 5,5%), Micron (bajando un 5%) y AMD (bajando más del 2%). Por otro lado, Super Micro Computers es el mejor valor del S&P 500. Además, cabe destacar la débil publicación del índice manufacturero ISM, que indica una debilidad significativa en los pedidos, lo que sugiere una falta de recuperación económica en los próximos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mayores cambios en el S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El contrato S&P 500 está retrocediendo significativamente desde el nivel más alto de ayer desde mediados de julio, y hoy está probando niveles cercanos a su nivel más bajo desde mediados de agosto. Actualmente estamos viendo un retroceso por debajo del retroceso de Fibonacci del 78,6%. Vale la pena señalar que, si bien las caídas de Nvidia han sido mucho más pronunciadas recientemente, el índice S&P 500 más amplio ha logrado continuar su tendencia alcista. Sin embargo, es importante considerar que los factores estacionales en septiembre sugieren un posible retroceso durante las primeras 2-3 semanas del mes, lo que podría estar vinculado al regreso de una gran cantidad de inversores al mercado después de las vacaciones de verano. Fuente: xStation5





