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S&P 500 y Nasdaq: ¿cambio de tendencia?

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Analizamos las recientes caídas del S&P 500 y Nasdaq, revisando los niveles técnicos clave y los factores macroeconómicos que podrían determinar si el mercado mantiene su tendencia alcista o enfrenta una corrección más profunda.

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