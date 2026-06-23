S&P 500 y Nasdaq: ¿cambio de tendencia?

- Analizamos las recientes caídas del S&P 500 y Nasdaq, revisando los niveles técnicos clave y los factores macroeconómicos que podrían determinar si el mercado mantiene su tendencia alcista o enfrenta una corrección más profunda.
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