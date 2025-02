❗️SCALPING: 🛢️OIL - 21.08.2024

Aumento en los Futuros del Combustible para Calefacci贸n en EE.UU. Impulsados por Restricciones en el Suministro Los futuros del combustible para calefacci贸n en Estados Unidos han experimentado un significativo aumento, alcanzando los $2,30 por gal贸n, despu茅s de haber tocado un m铆nimo de $2,26 el pasado 19 de agosto, su nivel m谩s bajo desde diciembre de 2021. Esta recuperaci贸n en los precios se ha visto impulsada por el reciente informe de la Administraci贸n de Informaci贸n de Energ铆a (EIA), que revel贸 restricciones en el suministro estadounidense de petr贸leo crudo y destilado, mucho m谩s pronunciadas de lo esperado. Inventarios de petr贸leo crudo : Durante la semana que finaliz贸 el 16 de agosto, los inventarios de petr贸leo crudo disminuyeron en 4,649 millones de barriles , casi el doble de la reducci贸n anticipada.

Existencias de destilados : Las existencias de destilados también experimentaron una inesperada reducción de 3,312 millones de barriles , en contraste con la expectativa de un leve incremento.

Combustible para calefacción: A pesar de estas disminuciones, las existencias de combustible para calefacción compensaron la reducción anterior con un aumento de 265.000 barriles, limitando así las ganancias del mercado para este producto. Futuros de Gasolina en EE.UU. en su Nivel Más Bajo en Siete Meses Por otro lado, los futuros de gasolina en Estados Unidos cayeron por debajo de los $2,23 por galón, alcanzando su nivel más bajo en siete meses. Este descenso se debe principalmente a las preocupaciones por una menor demanda, que han superado la evidencia de una oferta limitada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Advertencia de la Agencia Internacional de Energía : La Agencia Internacional de Energía advirtió sobre un posible superávit de oferta de petróleo en el cuarto trimestre, especialmente si la OPEP+ decide eliminar gradualmente los recortes de producción. Esta preocupación se ve agravada por la desaceleración económica en China, que podría reducir la demanda global.

Inventarios de gasolina y petróleo crudo: A pesar de estas preocupaciones, los inventarios de petróleo crudo en EE.UU. cayeron en 4,649 millones de barriles, y los inventarios de gasolina disminuyeron en 1,606 millones de barriles, ambos superando las expectativas del mercado y proporcionando cierto apoyo al precio de la energía. Estabilidad en los Futuros del Crudo: Perspectivas y Desafíos Los futuros del crudo se mantuvieron estables en torno a los $76 por barril el miércoles, tras intentar recuperarse de tres días consecutivos de pérdidas. Este esfuerzo de estabilización se debe en gran parte a la caída mayor de lo esperado en los inventarios de crudo en EE.UU., como lo informó la EIA. Perspectiva global : A nivel global, los inversores siguen atentos a la situación en Oriente Medio, donde la aceptación por parte de Israel de una propuesta para abordar los problemas que bloquean un alto el fuego en Gaza ha aliviado algunas preocupaciones sobre el suministro. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha concretado formalmente.

Debilidad económica en China: La continua debilidad económica en China sigue siendo un factor clave que afecta a las perspectivas de demanda de petróleo, limitando así el potencial de recuperación del precio del crudo. En resumen, mientras el mercado energético global navega entre las incertidumbres geopolíticas y las fluctuaciones en la oferta y la demanda, los precios del combustible y el crudo en Estados Unidos se mantienen volátiles, reflejando las complejidades de un panorama económico y político en constante cambio. OIL - M30 El gráfico del petróleo está formando una posible confirmación para la ruptura del soporte clave en los 76.56. Podríamos ver una caída más pronunciada con un objetivo técnico mínimo de 74.81. Este escenario se confirma debido a que la figura en la mañana parecía ser una ruptura de la directriz superior; sin embargo, el precio cayó luego de los resultados EIA y una moderación de la prima de riesgo por conflicto geopolítico.  Fuente: xStation 5

