Se avecina acuerdo comercial con la UE 📈 El EUR/USD repunta

El EUR/USD supera nuevamente el nivel de 1,17 tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo comercial con la Uni贸n Europea. Se espera que una carta con los detalles del acuerdo llegue a los responsables de decisi贸n de la UE en un plazo de dos d铆as. Durante una rueda de prensa, Trump calific贸 a la UE como uno de los negociadores m谩s dif铆ciles, se帽alando que representa un mayor desaf铆o que China. Tambi茅n arremeti贸 contra el bloque por las acciones legales y las multas impuestas a gigantes tecnol贸gicos estadounidenses como Apple y Google. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n fuentes cercanas al asunto, el acuerdo incluye concesiones destinadas a proteger sectores clave de la UE. La Comisi贸n Europea habr铆a asegurado condiciones favorables para Airbus y los fabricantes de autom贸viles alemanes con plantas en EE.鈥疷U. (BMW, Mercedes-Benz). Fuente: xStation5 聽 ______

