En octubre de 2025, los empleadores estadounidenses anunciaron 153.074 despidos, un aumento del 175% interanual, lo que elevó el total de despidos acumulados en lo que va de año a más de 1,09 millones, la cifra más alta registrada desde octubre de 2020. Los recortes se deben principalmente a la reducción de costes, la adopción de inteligencia artificial, la débil demanda y el impacto de la pandemia en los empleos federales y en sectores relacionados, con reducciones particularmente significativas en los sectores de almacenamiento, tecnología, comercio minorista, servicios, productos de consumo y organizaciones sin fines de lucro. Octubre también registró un número inusualmente alto de anuncios de despidos para un cuarto trimestre, a pesar de que las empresas suelen evitar los recortes durante la temporada navideña debido a la mala imagen que proyectan. Al mismo tiempo, la contratación prevista se ha desplomado a 488.077 puestos en lo que va de año, la cifra más baja desde 2011, lo que indica una desaceleración del mercado laboral y unas perspectivas de contratación estacionales débiles para 2025.
Recortes de empleo de Challenger en octubre
-
Actual 153.070. Dato previo de 54.064.
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
¡Cae el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan! 📉
Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas
Balanza comercial en Alemania
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "