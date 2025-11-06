En octubre de 2025, los empleadores estadounidenses anunciaron 153.074 despidos, un aumento del 175% interanual, lo que elevó el total de despidos acumulados en lo que va de año a más de 1,09 millones, la cifra más alta registrada desde octubre de 2020. Los recortes se deben principalmente a la reducción de costes, la adopción de inteligencia artificial, la débil demanda y el impacto de la pandemia en los empleos federales y en sectores relacionados, con reducciones particularmente significativas en los sectores de almacenamiento, tecnología, comercio minorista, servicios, productos de consumo y organizaciones sin fines de lucro. Octubre también registró un número inusualmente alto de anuncios de despidos para un cuarto trimestre, a pesar de que las empresas suelen evitar los recortes durante la temporada navideña debido a la mala imagen que proyectan. Al mismo tiempo, la contratación prevista se ha desplomado a 488.077 puestos en lo que va de año, la cifra más baja desde 2011, lo que indica una desaceleración del mercado laboral y unas perspectivas de contratación estacionales débiles para 2025. Recortes de empleo de Challenger en octubre Actual 153.070. Dato previo de 54.064.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "