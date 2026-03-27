Se profundizan las caídas en Wall Street

El índice tecnológico Nasdaq 100 acumula ya una caída superior al 10% desde finales de enero, reflejando un deterioro significativo en el sentimiento del mercado. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento en compañías vinculadas a la inteligencia artificial ,o presionadas por ella, se han intensificado en medio del conflicto en el Golfo Pérsico. La sesión del viernes comienza con descensos relevantes, con los futuros de los principales índices cayendo más de un 1%. Las mayores pérdidas se concentran en el Russell 2000, donde las caídas se acercan al 2%, evidenciando una mayor debilidad en las small caps.

El mercado está centrado en el creciente número de señales negativas provenientes del sector tecnológico, así como en la reducción de las expectativas de desescalada en Medio Oriente. Este contexto se ve agravado por una mayor incertidumbre sobre la inflación y la política de los bancos centrales.

En este escenario, los últimos datos de la Universidad de Michigan confirman el deterioro del sentimiento del consumidor:

Expectativas de inflación a 1 año: 3,8% (vs 3,4% esperado; previo 3,4%)

Expectativas de inflación a 5 años: 3,2% (vs 3,2% esperado; previo 3,3%)

Expectativas del consumidor: 51,7 (vs 54,1 esperado; previo 56,6)

Condiciones actuales: 55,8 (vs 57,8 esperado; previo 56,6)

Los datos muestran claramente una caída acelerada en la confianza del consumidor, acompañada de un repunte en las expectativas de inflación a corto plazo.

Análisis técnico: US100 (D1)

Desde el punto de vista técnico, los compradores parecen haber perdido completamente el control. El precio ha perforado con fuerza la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), una señal bajista de alta relevancia. Además, la EMA50 ha cruzado por debajo de la EMA100, reforzando el impulso bajista. Actualmente, el precio lucha por mantenerse sobre el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, aunque una ruptura de este soporte podría ser inminente. Fuente: xStation

Noticias corporativas:

Carnival Corp (CCL.US) recortó su previsión de beneficios para 2026 debido al aumento de los costos de combustible, con caídas superiores al 3% en sus acciones.

Meta Platforms (META.US) continúa bajo fuerte presión. Tras caer casi un 10% en la sesión del jueves, hoy pierde otro 2%, afectada por un fallo judicial adverso que establece un precedente relevante, además de expectativas de recortes de empleo.

Microsoft (MSFT.US) anunció una congelación de contrataciones en sus divisiones de nube y ventas, lo que ha llevado a una caída cercana al 3% en sus acciones.

Palo Alto Networks (PANW.US) registra descensos del 7% ante preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocio del sector de ciberseguridad, junto con presión adicional sobre las empresas SaaS.

Entergy Corporation (ETR.US), en contraste, sube más de un 4% tras anunciar un acuerdo con Meta para suministrar energía a un megacentro de datos en Luisiana.

Análisis Cierre SEMANAL de los MERCADOS

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