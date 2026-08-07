¿Quién podría sorprender con sus resultados la próxima semana? (07.08.2026)

La temporada de resultados del segundo trimestre de 2026 ya se acerca a su fin, pero todavía hay varias compañías interesantes que recién ahora están presentando sus cifras. Muchas de ellas son empresas de mediana capitalización, donde las perspectivas, tanto positivas como negativas, siguen siendo inciertas. Comprender sus características puede ayudar a posicionarse adecuadamente antes de los resultados y a extraer mejores conclusiones de las publicaciones.

Lumentum

La compañía es una de las principales beneficiarias de la explosión de la demanda de capacidad computacional. Lumentum es líder en una de las industrias más interesantes, que apenas está comenzando a desplegar su potencial y podría convertirse en uno de los pilares de la próxima expansión del sector tecnológico. Se trata de la fotónica.

La compañía es infravalorada regularmente por el mercado. En las últimas 8 presentaciones de resultados, superó las expectativas del mercado en las 8 ocasiones, y 6 de ellas fueron seguidas por un alza en el precio de la acción.

El ritmo de crecimiento se está acelerando y los beneficios aumentan de forma exponencial. Esto sugiere que los mercados no solo están subestimando los resultados de la compañía, sino que, si continúa la tendencia actual de beneficios, las diferencias frente a las expectativas podrían ser cada vez mayores. El trimestre actual apunta en esa dirección.

Igualmente importante, si no más, los beneficios están creciendo más rápido que los ingresos, lo que indica una elevada eficiencia y un apalancamiento operativo significativo.

El Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Comercio estarían trabajando en una prohibición de las importaciones de conmutadores ópticos procedentes de China para evitar la dependencia de componentes chinos. Aunque el trabajo sobre la propuesta todavía se encuentra en una etapa inicial, el impacto sobre los resultados, incluso si no es grande, ya podría ser visible.

Para superar realmente las expectativas del mercado, la compañía debe mantener el ritmo de expansión tanto del margen como de los ingresos. El mercado espera actualmente alrededor de 1.000 millones de dólares en ingresos y un BPA cercano a 3 dólares, con un margen bruto de al menos el 35%. Una verdadera sorpresa solo aparecería por encima del nivel de entre 1.020 y 1.050 millones de dólares, con un BPA de alrededor de 3,1 a 3,2 dólares y un margen bruto no inferior al 36%.

Cardinal Health

El sector de la salud ha atravesado un periodo sólido en términos de valoraciones, pero esto ha hecho menos racional el crecimiento que el mercado espera actualmente de estas compañías.

Brinker International

Brinker es un grupo propietario de varias marcas icónicas de Estados Unidos, como Chipotle y Chili’s. Los trimestres anteriores fueron bastante positivos en términos de resultados, aunque parte de ese crecimiento se produjo desde una base relativamente baja. Actualmente, la base ya es bastante elevada y las expectativas son mayores.

Coherent

Las expectativas del mercado y de los analistas no tienen en cuenta la asimetría del riesgo, que actualmente es claramente desfavorable para los compradores. Los resultados de los minoristas y de otras cadenas orientadas a presupuestos más bajos, como McDonald’s, así como los datos macroeconómicos, han mostrado que los consumidores de menores ingresos están bajo presión, mientras que los consumidores de mayores ingresos se están concentrando en negocios mejor adaptados a sus necesidades. El mercado esperará un aumento de las visitas a los restaurantes, algo que podría no ser posible. Chipotle es particularmente sensible a los costes de la gasolina, la carne de res y la mano de obra, al tiempo que dispone de menos herramientas y menor capacidad para gestionarlos. El consenso espera aproximadamente un BPA de entre 10 y 11 dólares y, en el entorno actual, será muy difícil alcanzar ese resultado. Las cadenas internacionales pueden gestionar los márgenes, la mano de obra y la logística a escala global, lo que les proporciona una flexibilidad significativa. Los grupos más pequeños centrados en Estados Unidos no cuentan con esa capacidad.

Coherent también es una compañía enfocada en la fotónica y se beneficiará de muchos de los mismos factores favorables que Lumentum, aunque existen diferencias. Coherent todavía no cuenta con una posición tan sólida. Los fundamentales son buenos, pero las expectativas aún no son relativamente tan altas como en el caso de Lumentum.

En cierto modo, la propia compañía ha situado el listón en un nivel elevado al publicar una previsión de BPA de entre 10,7 y 10,8 dólares para todo el año. Sin embargo, Cardinal Health es un ejemplo particular en el que la rentabilidad no lo es todo, porque la magnitud del crecimiento también importa. En el trimestre anterior, la acción cayó tras los resultados a pesar de un BPA sólido, debido a la decepción en los ingresos. Esto se debe al desempeño muy débil del segmento Global Medical, cuyos beneficios cayeron más de un 30%.

Los resultados generales de la compañía dependen del desempeño del segmento de productos farmacéuticos especializados. Las condiciones en ese segmento son actualmente excelentes, como confirman los informes de analistas, por ejemplo sobre McKesson, pero eso podría no ser suficiente para impulsar las acciones de todo el grupo.

Los buenos resultados ya están incorporados en el precio. El mencionado BPA de 10,8 dólares es el punto de partida, no el objetivo. El mercado espera crecimiento de los ingresos, expansión de márgenes en los segmentos en crecimiento y mantenimiento de los márgenes allí donde el mercado se está contrayendo. Además, serán necesarias unas previsiones optimistas para el próximo año para que los resultados tengan una recepción plenamente positiva.

La mayor contribución a la expansión de la rentabilidad proviene del mix de productos. Esto significa no solo un cambio más amplio hacia el segmento de centros de datos, sino también un enfoque en productos específicos donde los márgenes de la compañía son mayores. Esto es importante porque, mientras el crecimiento del segmento de centros de datos ronda el 40%, el crecimiento en el área industrial se sitúa en niveles bajos de un solo dígito. La clave para la reacción del mercado será mantener una dinámica de crecimiento de los ingresos superior al 20% interanual, al tiempo que se mantiene el margen bruto por encima del 40%. Al mismo tiempo, será importante superar un BPA de 1,5 dólares y presentar unas previsiones optimistas por parte de la dirección. Sin ello, la reacción a los resultados podría ser moderada. El mayor riesgo es una expansión excesivamente agresiva de la capacidad de producción. Ampliarla demasiado rápido o a un coste demasiado elevado podría preocupar a los inversores debido a que el CAPEX ejercería presión sobre el flujo de caja libre.